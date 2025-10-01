Liga de Portoviejo vs U. Católica: hora y cómo ver en vivo el partido de Copa Ecuador

Liga de Portoviejo y Universidad Católica se enfrentan para definir al clasificado a cuartos de final de la Copa Ecuador 2025

Liga de Portoviejo ha sido una de las revelaciones de la Copa Ecuador 2025.

Los partidos de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 continúan este miércoles 1 de octubre con el encuentro entre Liga de Portoviejo y Universidad Católica, desde las 19:00, en el estadio Reales Tamarindos.

Los locales, que militan en la segunda categoría de Manabí, quieren dejar en el camino a otro equipo de la Serie A, como ya lo hicieron en la anterior fase con Macará, al que eliminaron en la definición por penales.

La Capira tiene a jugadores de experiencia como Joel Quintero, Bryan Angulo y el paraguayo Carlos Espíndola, que son dirigidos por el técnico paraguayo Raúl Duarte, que conoce muy bien al fútbol ecuatoriano.

Previo al encuentro contra el Trencito, la dirigencia manabita anunció la separación de los futbolistas Pedro Pablo Perlaza y Daniel Uquillas, por "incumplimientos de carácter disciplinarios", según un comunicado del club.

Universidad Católica, por su parte, llegó a los octavos de final tras imponerse 1-0 a Río Aguarico, en cotejo que fue suspendido por la lluvia y que se retomó en otra cancha debido a las malas condiciones de la cancha.

Universidad Católica quiere seguir avanzando en la Copa Ecuador 2025. API

El Trencito llega con el impulso de haber clasificado al primer hexagonal final de la LigaPro 2025, y busca seguir avanzando en la Copa Ecuador, que premia al campeón con un cupo a la Copa Libertadores 2026.

El técnico Diego Martínez presentará un equipo mixto ya que el sábado 4 de octubre medirá a Liga de Quito por la LigaPro. El timonel nacional no podrá contar con los lesionados Johan Lara, Mauro Díaz y Andrés Rodríguez, y llamó a los canteranos Jackson Moor y Eduardo Bumbila.

Los datos claves del partido

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Reales Tamarindos

Transmite: Teleamazonas, DirecTV y DGO

