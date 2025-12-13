Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors EN VIVO: mira aquí la final de Ascenso Nacional

Manabitas y azuayos chocan en una final inédita que consagrará al campeón del Ascenso Nacional este sábado 13 de diciembre

Con el boleto ya asegurado a la Serie B de LigaPro, Liga de Portoviejo buscará coronarse campeón del Ascenso Nacional.

La final del Ascenso Nacional 2025 enfrentará a Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors, un duelo que definirá al campeón del torneo y cerrará la temporada de ascensos en el fútbol ecuatoriano. El partido decisivo se disputará este sábado 13 de diciembre de 2025 en el estadio Olímpico de Riobamba, escenario neutral elegido para coronar al nuevo monarca.

Ambos clubes ya aseguraron su boleto a la Serie B de LigaPro, por lo que el objetivo ahora es levantar el trofeo. Liga de Portoviejo alcanzó la final tras vencer 1-0 a Deportivo Aampetra en semifinales, mientras que Cuenca Juniors selló su clasificación con una contundente goleada 6-0 en el global ante Mineros FC, mostrando un alto poder ofensivo.

Cuenca Juniors ansía conquistar su primer título de Ascenso Nacional. cortesía

Liga de Portoviejo, historia y ambición

Con uno de los mayores arrastres de la provincia de Manabí, Liga de Portoviejo apunta a un regreso sostenido a la élite del fútbol nacional. El club busca consolidar su proyecto deportivo tras haber competido por última vez en la Serie A en la temporada 2020, con la meta de volver a pelear en lo más alto de LigaPro.

Cuenca Juniors, el proyecto revelación

Por su parte, Cuenca Juniors, equipo joven de la ciudad de Cuenca fundado en 2023, continúa su ascenso meteórico. Con figuras como Roberto 'La Tuja' Ordóñez y el delantero nigeriano Feyiseitan Asagidigbi, el club azuayo aspira a conquistar el primer título de Ascenso Nacional de su historia y confirmar su crecimiento acelerado.

Hora, dónde y link para ver EN VIVO Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors

El encuentro en el estadio Olímpico de Riobamba comenzará a las 15:00 de este sábado 13 de diciembre. El partido será transmitido EN VIVO a través del canal de YouTube de Marca90, para que los aficionados sigan minuto a minuto la final del Ascenso Nacional.

