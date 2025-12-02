Liga de Portoviejo, un ascenso soñado

La Capira vuelve a la Serie B tras 4 años. Festejos en todo Manabí se mezclan con la gran final y elecciones dirigenciales

Jhojan Riascos fue el autor del único tanto del partido en el que Liga de Portoviejo logró el ansiado regreso a la Serie B contra Aampetra.

Desde el 2022, Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, uno de los equipos más queridos y populares de Manabí, venía luchando contra la adversidad para regresar al fútbol de Primera. El duro camino del ascenso, con al menos 32 partidos, viajes interminables y presión constante, había dejado cicatrices. Y es que en 2024 el sueño estuvo cerca, pero se esfumó a falta de un solo partido. Sin embargo, fue en este 2025 cuando los dirigidos por Raúl Duarte rompieron el maleficio y sellaron el tan anhelado retorno a la Serie B.

Mendoza, el emblema

Uno de los más emocionados fue Manuel Mendoza, jugador que ha vestido los colores verde y blanco por más de 15 años y quien ha sido símbolo de la institución. El volante reconoció que “subir con el equipo del que eres hincha es un plus”, recordando que estuvo “cuando perdimos la categoría” y que luchó “cuatro años para devolverlo”.

Añadió que ahora quieren ir por más. “Queremos la final, queremos ser campeones; nuestra gente se merece esta alegría”, recordó Mendoza, quien mencionó los momentos difíciles del proceso.

Manuel Mendoza, arquero de Liga (P), festejó con la foto de su mamá, fallecida hace cinco meses. ALEJANDRO GILER

“Al comienzo nadie estaba con nosotros, nadie creyó”, sin embargo hoy pueden celebrar un sueño largamente buscado. Específicamente él llevó en los festejos una camiseta con la foto suya y la de su madre, fallecida hace cinco meses. “Pensé en retirarme, pero mi mamá desde el cielo me dio la fuerza para seguir”, dijo al borde del llanto en una declaración que conmovió a la hinchada de la capira.

Orgullo y desahogo

En la celebración se hizo evidente el desahogo de la afición. Tras años de frustraciones, esta vez la emoción fue distinta. Gonzalo Solórzano, quien viajó el domingo desde San Clemente, precisó que Portoviejo y Manabí merecían celebrar. “Significa la oportunidad para chicos y grandes de volver a tener fútbol de primera y cumplir un momento que anhelábamos tanto”, dijo.

Las calles de la capital manaba se llenaron de aficionados por los festejos de que La Capira regresa a la Serie B. ALEJANDRO GILER

Otros hinchas, como Julio Mendoza, llamaron a mirar hacia el futuro. “Después del chuchaqui de la celebración hay que pensar en un 2026 con un equipo que compita”, insistió al precisar que “Portoviejo merece no solo Serie B, sino Serie A... de ahí que se debe evitar ser solo un equipo ascensor”.

Lo que se viene

Con el ascenso asegurado, Liga de Portoviejo ahora espera rival para la gran final que se disputará en Riobamba. La definición saldrá del duelo entre Cuenca Juniors y Mineros, cuya ida terminó 0-2 a favor de los azuayos en el estadio Christian Benítez. Cuenca Juniors buscará cerrar la serie en casa para disputar la final ante La Capira, mientras Mineros intentará la remontada para ganarse su lugar en el duelo por el título.

Dirigencia piensa en 2026



Se conoció que la dirigencia de Liga de Portoviejo ya trabaja en la planificación del 2026 y que en las próximas horas emitirá un pronunciamiento oficial sobre lo que viene para la institución. La directiva actual está encabezada por Mónica Zamora, presidenta del club y figura clave en el ordenamiento dirigencial de los últimos años.

Sin embargo, el futuro del mando institucional se definirá pronto, ya que el próximo 19 de diciembre, Liga de Portoviejo tendrá elecciones presidenciales, donde se decidirá si Zamora continúa al frente del proyecto o si un nuevo liderazgo tomará las riendas del equipo para enfrentar los desafíos de la próxima temporada.

