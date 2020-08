Leandro Vega, entre una racha y el mal rendimiento

El defensa de Emelec no ha tenido el mejor rendimiento desde su llegada al cuadro eléctrico.

No son los mejores días de Leandro Vega desde que está en Emelec. El zaguero argentino que arribó a mitad de año del 2018 ha sido el responsable directo de que el Bombillo haya recibido goles cruciales en su vuelta a la LigaPro 2020. Primero contra Delfín en el Jocay de Manta y, el último, en el Clásico del Astillero. Aún así su DT lo respalda y hoy saldrá como estelar ante Liga de Portoviejo.

Es fácil señalar y culpar a Vega de aquellos errores no forzados que tanto le han costado a Emelec, pero también vale la pena recordar y traer sobre la mesa lo que lo convirtió en uno de los zagueros que más garantías le dio a Emelec hasta el 2019.

Porque el aporte de Vega en Emelec no solo es defensivo, es de los pocos zagueros centrales que salen con la pelota desde sus pies y tiene una zurda muy técnica, sobre todo, para filtrar pases entre líneas, una tarea que desde la platea o a través de la TV puede verse sencilla, pero ese es un punta altísimo de su repertorio y por el cual Ismael Rescalvo confía en él.

Otra gran virtud de Vega es el juego aéreo. Cuando gana ubicación y logra el cabezazo es prácticamente gol.

Sumado a esto, Vega ayudó directamente para que el Bombillo jugase su última final de campeonato en 2018 cuando cayó ante Liga de Quito.

Con sus 24 años, Emelec se interesó tanto en el zaguero que creció en las formativas de River Plate que compró la totalidad de su pase y está vinculado en el cuadro millonario hasta el 2023.

EXPRESO conversó con dos recordados zagueros del Bombillo y hablan del difícil momento que vive el argentino.

Augusto Poroso se pone del lado del jugador.

“No crean que él no sufre sus errores. No es fácil ver el diario o en TV que tus fallas costaron, y no solo un partido, sino un Clásico del Astillero. Vega tiene mucho por crecer, es joven y para mí tiene buenas condiciones”, explicó.

Quien fuera pareja de Poroso a inicio del nuevo milenio, Juan Triviño, también cree que atraviesa una mala racha y recuerda que “el fútbol tiene revanchas”.

“Es lógico que los pasionales lo quieran matar, pero no tienen idea lo que se siente estar en los zapatos del jugador. Rescalvo podría sentarlo, pero eso será un golpe para él. Creo que debe retomar su confianza jugando y tratar de estar más concentrado para evitar otro error”, manifestó.

Aunque Vega atraviesa un momento difícil en lo deportivo, Ismael Rescalvo lo respaldó en la última rueda de prensa y es muy probable que siga contando con el gaucho para los siguientes encuentros.