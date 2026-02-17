Las alineaciones y detalles de Benfica vs Real Madrid por Champions League 2025-26

El equipo de Arbeloa visita el Estadio da Luz con Mbappé y Vinícius como titulares, buscando encaminar su pase a octavos

Real Madrid busca la clasificación a los octavos de Champions League 2025-26.

Real Madrid busca encaminar su clasificación a los octavos de final de la Champions League 2025-26. El conjunto merengue afronta el partido de ida del repechaje ante Benfica con la consigna de sacar ventaja como visitante y ya tendría definido su once inicial para este decisivo compromiso europeo.

El encuentro está programado para este martes 17 de febrero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), y se disputará en el imponente Estadio da Luz.

Mbappé y Vinícius, las claves ofensivas del equipo blanco

El equipo blanco, dirigido por el técnico Álvaro Arbeloa, apostará por su tridente ofensivo conformado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde, quienes serán las principales armas para golpear en condición de visitante.

Vinícius Júnior será titular en Real Madrid. EFE

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el conjunto madrileño. Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão no están disponibles por lesión, mientras que Raúl Asencio es baja por expulsión.

La alineación de Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Carreras; Tchouaméni, Camavinga y Valverde; Guler, Vinícius y Mbappé.

Benfica y su once titular para enfrentar al conjunto merengue

Por su parte, Benfica, bajo la dirección de José Mourinho, intentará hacerse fuerte en casa. El conjunto portugués contará con figuras como Vangelis Pavlidis, Rafa Silva y Gianluca Prestiani, quienes liderarán el ataque local en busca de una ventaja.

La alineación de Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi y Dahl; Barreiro, Aursnes, Rafa, Prestiani y Schjelderup; y Pavlidis.

Cuándo se juega el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu

El partido de vuelta se jugará el miércoles 25 de febrero de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu. El ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Lisboa o Manchester City en los octavos de final.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Benfica en Ecuador

En Ecuador, el enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

