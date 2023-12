LaLiga: Xavi Hernández asegura que puede ganar los 4 títulos

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, lamentó en la previa del partido ante el Valencia que "se está explicando una irrealidad" de lo que le pasa a su equipo, que a su entender sigue "en la carrera por ganar cuatro títulos".

"Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre, lo queríamos quemar todo", se quejó Xavi. "Hace cinco meses estábamos en una rúa celebrando los dos títulos de la temporada", recordó.

Por eso, el técnico del conjunto azulgrana no entiende que "a la primera curva se baje gente del barco" y volvió a apuntar al famoso entorno del club, donde incluye a la prensa que es afín al Barça, a la que reclamó de nuevo más apoyo.

Dentro de ese entorno, excluyó a los seguidores culés. "La afición está de diez, cree en este equipo", afirmó Xavi: "Y cada partido corean mi nombre".

También defendió "la unión" que, según aseguró, existe en el vestuario, en el cuerpo técnico y con los que mandan en el club, especialmente en la parcela deportiva.

"No me siento nunca solo. Primero, tengo el 'staff', que para mí son incondicionales, leales, fieles, y estos no me fallarán nunca. El presidente (Joan Laporta) tampoco me ha fallado nunca; todo lo que me ha dicho lo ha cumplido. Ni Rafa Yuste (vicepresidente deportivo) ni Deco (director deportivo)", aseguró Xavi, quien aseguró que con este último tiene "una relación extraordinaria", todo lo contrario de lo que se viene diciendo.

