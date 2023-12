Futbolista ecuatoriano convocado a la Tri podría ser detenido al llegar al país

Barcelona intentó incorporar a Diego ‘Chiqui’ Palacios para la temporada 2024, pero los amarillos se encontraron con la negativa del lateral izquierdo, quien tiene en su contra una demanda de alimentos en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

En el documento del proceso, que se puede descargar de la página oficial de la Función Judicial, inició a las 11:11 del 5 de julio de 2019, luego de que Emma Lourdes Monrroy Cabeza, con quien tiene un hijo, interpuso la demanda en la sede de la parroquia Quitumbe, distrito de Quito.

“El demandado no proporciona una pensión alimenticia que cubra las necesidades a lo que el alimentado tiene derecho”, destaca en el escrito como la razón de la denuncia.

Tras este pedido, el 16 de julio de 2019 la Corte Nacional de Justicia resolvió que Chiqui debía pagar una pensión provisional de $ 110.79. Todo esto, mientras resolvía su traspaso a Los Ángeles F.C., de la Major League Soccer (MLS), que se concretó el lunes 12 de agosto.

Por el motivo de Inhibición Por Competencia Territorial, el 29 de junio de 2021 el proceso fue trasladado a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas.

En la primera audiencia, que se realizó el 13 de julio de 2021, se dispuso que Chiqui debía pasarle $ 13,922.74 al mes por concepto de la pensión a su hijo, porque tenía un sueldo anual de $ 456,000.00, según la MLS. La tabla de pensiones indica que el demandado deberá otorgar a su sucesor el 29,49% de su salario.

Sin embargo, la defensa de Palacios apeló la sentencia alegando que su cliente no percibe ese salario, porque “juega en un equipo de segunda categoría en Estados Unidos, donde el fútbol no es un deporte popular, no está valorado como acá en Ecuador, Sudamérica, Europa. En Estados Unidos es la última rueda del coche y él ni siquiera juega en un club de primera”.

Además, argumentó que Chiqui tiene dos hijos más y, por eso, solicitaron que la pensión se reduzca a $ 300. El recurso fue aceptado, a pesar de que Los Ángeles F.C. disputa la primera división de la MLS desde la temporada 2018, y desde aquel año se mantiene en la categoría.

Ante esto, en la segunda audiencia, que se celebró el 26 de abril de 2023, los jueces sentenciaron fijar una pensión provisionalmente de $ 2.000, en razón de que el demandado juega en un equipo extranjero, hasta que justifique plenamente su capacidad económica, con documentos legales.

EL PROCESO ESTÁ ABIERTO

Pedro Cruz, abogado deportivo, explicó que el proceso judicial todavía está activo y Palacios no ha presentado la documentación que le solicitaron en la última audiencia. Ante aquello, si Chiqui regresa a Ecuador podría ser detenido.

“Tiene juicio abierto de alimentos. Si no ha pagado lo que dispuso la justicia, entonces le pondrán medidas cautelares de prohibición de salida del país y no saldrá hasta que pague todo. Incluso, le pedirían que deje una garantía porque él trabaja en el extranjero”, dijo Pedro.

Según la página oficial del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), Diego Palacios pagó las pensiones alimenticias de su hijo hasta febrero de 2023, una cuota con valor de $ 117.16. Los demás abonos los tiene pendientes.

NO ACUDIÓ A LA CONVOCATORIA DE LA TRICOLOR

Chiqui fue llamado por el técnico Félix Sánchez para disputar con la selección de Ecuador la doble fecha de amistosos en junio de 2023 ante Bolivia y Costa Rica, pero el lateral izquierdo no acudió a la convocatoria y no dio ninguna razón de su ausencia, según un comunicado que difundió la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

