Bella Paredes, con sed de gloria

Subirse al podio y colgarse una medalla es quizá el sueño de todo deportista de alto rendimiento. Sin embargo, cuando las expectativas van más allá, no hay rédito deportivo que sacie.

De esa manera se puede resumir el 2023 para Bella Paredes, que pese a ganar la medalla de bronce en el Mundial Absoluto de Levantamiento de Pesas, coronar el Campeonato Nacional Senior, y ser reconocida como la segunda mejor deportista del Guayas en la Noche del Legado -evento que anualmente organiza Fedeguayas para premiar a sus mejores representantes-, quedó con “hambre de más”.

Así lo reveló a EXPRESO la joven halterista, de apenas 21 años, quien pertenece a las filas de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), tras una temporada que no logró cumplir sus expectativas.

“Personalmente, las medallas no me interesan demasiado. Pero si hablamos de marcas personales, que es lo que nosotros los pesistas buscamos, diría que no cumplí mis propias expectativas. Me quedé con hambre de más”, acotó.

La babahoyense posa durante la Noche del Legado, el evento que anualmente organiza Fedeguayas para premiar a sus deportistas, entrenadores y asociaciones. cortesía

En el Mundial Absoluto de Arabia Saudí de septiembre pasado, la babahoyense completó el podio de los 76 kilogramos con un total de 240 kg, en una prueba que lideró la egipcia Sara Ahmed (246 kg) y la colombiana Hellen Escobar (242 kg), con el primer y segundo lugar, respectivamente.

“Hice 105 kg en arranque y 135 kg en envión. Yo esperaba hacer más de 110 kg de arranque y de ahí unos 137 kg en envión. El arranque es mi fuerte, pero la realidad me dio en la cara”.

Este año las lesiones también le pasaron factura: “Se me regó tres veces el líquido en la rodilla derecha. Tuve una lesión de hombro derecho y una en el codo derecho. Esta última es una lesión vieja que vuelve cada vez que compito”.

No obstante, la deportista albiceleste cerró el año adjudicándose triple oro en el Campeonato Nacional Senior de Levantamiento de Pesas, el pasado fin de semana.

La también campeona del Mundial Juvenil en 2022 exterioriza que debe reforzar su “disciplina y enfoque” para cumplir sus metas, porque es una chica muy “distraída e hiperactiva”.

Bella es considerada uno de los prospectos con mayor proyección en su rama, que a diario la ejercita junto a su entrenador Modesto Sánchez.

