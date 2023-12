Carlos Bacca: llanto tras campeonato, “esto es por ti mi vieja, te amo”

Carlos Bacca ex seleccionado cafetero entre lágrimas tras la obtención del título

Junior de Barranquilla se consagró campeón del Torneo Clausura del fútbol colombiano, tras vencer a Independiente de Medellín por penales 3-5, Carlos Bacca fue la figura de la obtención del título para los rojiblancos.

Junior jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, los de Barranquilla obtuvieron su décimo título por torneo local.

Tras el título Carlos Bacca fue designado como figura del partido. En sus declaraciones no pudo contener sus lágrimas y nos dio uno de los momentos más conmovedores de este año: “He pasado duros momentos y solo dios me ha sacado, he perdido a mi madre, vine tarde pero se que en el cielo ella está contenta” declaró el jugador colombiano.

Según declaraciones del jugador (exGranada de España), tuvo que volver a su natal Colombia para estar cerca de su madre, pero no llegó a tiempo. Sin embargo, le cumplió la promesa que le hizo: “Goleador y campeón, se lo pude cumplir, aunque ahora esté en el cielo”.

El jugador de 37 años se despidió diciendo que su madre “era el motor de mi familia, era el centro de mi vida. Esto es por ti mi vieja te amo”, posteriormente sus compañeros se lo llevaron para consolarlo y animarlo por la obtención del título.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Bacca terminó siendo el goleador del torneo clausura con 18 goles en 28 partidos jugados.

