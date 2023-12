Kendry Páez irá a Londres por unos días para entrenar con el Chelsea

Kendry Páez tiene listas las maletas y los abrigos para viajar por unos 4 días a Londres, Inglaterra, donde entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros en Chelsea, conocerá las instalaciones del club y lo verá jugar en el estadio Stamford Bridge.

Luego de que Kendry dispute con Independiente del Valle el partido de vuelta de la final de la LigaPro contra Liga de Quito, programado para el domingo 17 de diciembre de 2023 desde las 16:30 en Casa Blanca, el lunes temprano partirá hacia suelo inglés.

La intención de los Blues es que el joven volante ofensivo, de 16 años, pueda presenciar mínimo un partido del equipo jugando en condición de local, para que conozca y sienta el ambiente que se vive en las gradas de Stamford Bridge con los hinchas.

Por aquella razón, el martes 19 de diciembre de 2023, Páez vería el enfrentamiento que Chelsea disputará en su casa ante Newcastle, por los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

Además, asistirá al centro de entrenamiento del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, Cobham, en el que se ejercitará con sus nuevos compañeros. El objetivo del club es que el ecuatoriano vaya conociendo el ritmo de competencia que exige la Premier League.

QUIEREN CONOCERLO

Moisés Caicedo, volante ecuatoriano de Chelsea, manifestó en una entrevista con SportsCenter que los jugadores de los Blues esperan con ansias conocer a Kendry.

“Luego de los últimos partidos que hemos jugado (en la selección de Ecuador), cuando he vuelto acá (Chelsea) me han pregunto por él. Me han dicho que es muy bueno. La verdad que están encantados con él aquí. Es muy bonito escuchar eso de otro ecuatoriano. Estoy muy contento por él y por eso le he dicho que trabaje duro”, declaró Niño Moi.

🔥 Moisés Caicedo fue hincha de Liga de Quito, pero le va a Independiente del Valle para que sea campeón de #LigaPro 2023. El conjunto rayado le proyectó a la #PremierLeague.

Kendry Páez recién podrá unirse a Chelsea cuando cumpla la mayoría de edad, el 4 de mayo de 2025, y por ahora seguirá en Independiente del Valle. Sin embargo, los Blues ya empezarán a trabajar en la adaptación del joven volante ecuatoriano al equipo.

