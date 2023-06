LaLiga: lo que debe pasar para que el Valladolid de Gonzalo Plata no descienda

La última bala por la permanencia depende de sí mismos. El Valladolid de Gonzalo Plata se juega el domingo 4 de junio su estancia en la LaLiga española para la temporada 2023-24.

Hay seis equipos en zona baja que pelean por la salvación y tratarán en la última fecha de evitar acompañar a los ya descendidos Elche y Espanyol. Estos son: Cádiz (13º, 41 puntos), Getafe (14º, 41 puntos), Valencia (15º, 41 puntos), Almería (16º, 40 puntos), Celta de Vigo (17º, 40 puntos) y Valladolid (18º, 39 puntos).

El Pucela recibe al Getafe en el estadio Nuevo Zorrilla (14:00 de Ecuador) en duelo que definirá su futuro. El Valladolid empieza en desventaja, con la menor cantidad de puntos de todos y la peor diferencia general de goles a favor y en contra... pero también depende de sí mismo:

Si vence al Getafe logra la permanencia en LaLiga Santander.

Si empata, sólo se salva si pierde el Almería, sea cual sea el resultado del Celta, también un punto por delante del conjunto blanquivioleta.

Si pierde se quedaría con 39 puntos y estaría descendido sin atender a otros resultados.

Después de cinco derrotas, el equipo que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano encadena dos jornadas sin perder. El sorpresivo triunfo ante el campeón FC Barcelona (fecha 36) y el empate contra el Almería (fecha 37) mantuvieron con vida al blaquivioleta.

Según Pezzolano, será fundamental "hallar un equilibrio emocional" y ser capaces de "mantener la concentración al máximo durante todo el partido", afirmó en rueda de prensa.

FECHA 38. CRONOGRAMA (HORA ECUADOR)

11:30: Mallorca vs. Rayo Vallecano / Real Sociedad vs. Sevilla / Real Madrid vs. Athletic Club / Villarreal vs. Atlético de Madrid / Osasuna vs. Girona.

14:00: Celta de Vigo vs. Barcelona / Elche vs. Cádiz / Espanyol vs. Almería / Betis vs. Valencia / Valladolid vs. Getafe.