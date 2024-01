LaLiga: Gabriel Paulista, nuevo defensor de Atlético de Madrid

El hispnobrasileño Gabriel Paulista, nuevo defensa del Atlético de Madrid, expresó este miércoles 31 de enero, el "orgullo" por su fichaje, remarcó que cuando esto sucede "es imposible pensarlo dos veces" y prometió "garra, ganas de querer vencer" y "trabajo" en su nueva aventura en el equipo rojiblanco, que inicia "con una sensación increíble".

"Esta camiseta es muy grande. Cuando llega una oferta de un gran club de Europa, para mí ha sido bastante orgullo, el poder estar despertando el interés de grandes equipos... Y claro, es imposible pensarlo dos veces", valoró en declaraciones a los medios oficiales del Atlético, tras la confirmación de su incorporación con un contrato hasta el final de esta temporada.

"Procuraré seguir manteniendo lo que vengo haciendo hasta ahora en esta temporada y mejorar lo que tengo que mejorar, lo que pida el entrenador, trabajar muchísimo y dentro del campo ya sabes que es luchar hasta el minuto final. Este equipo quiere jugadores con mucha garra", explicó el hispanobrasileño.

"Garra, ganas de querer vencer y demostrar mi trabajo no van a faltar. Siempre me gusta luchar, ayudar a mis compañeros y al club. Ahora no se puede quedar sólo en palabras. Hay que demostrar si estoy preparado para jugar. Depende de lo que piense el entrenador, pero yo siempre estará preparado", abundó.

Paulista habló de Simeone: "Juega con el equipo. Eso ayuda mucho a los jugadores. Yo estoy preparado para conocerlo en persona, conocer cómo trabaja de verdad, cómo es su manera de ser dentro de los entrenamientos y los partidos..."

En el Atlético coincidirá de nuevo con Samuel Lino, su compañero el pasado curso en el Valencia. "Es una persona increíble, con un corazón impresionante. Lino viene creciendo cada partido. Es un jugador decisivo. Me alegra mucho ver un jugador que es como yo, que venimos de una familia y un barrio humildes, que está creciendo y está conquistando sus cosas. Me alegra muchísimo", dijo.

