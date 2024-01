Ericka Carrera demuestra que todo es posible

Decimocuarta mujer en el mundo en buceo a pulmón a profundidad (apnea), instructora, deportista de crossfit y yoga. Ese es el perfil de la guayaquileña Ericka Carrera, apneísta profesional, quien en estos días compite en varios torneos, incluso llevando en su vientre un bebé de 22 semanas.

“Mi objetivo es ser la mujer más profunda del Ecuador, y lo voy a ser”, asegura a EXPRESO la atleta, quien actualmente tiene 33 años de edad, pero se interesó por el mundo de la apnea a sus 26.

“Cuando éramos pequeños, solíamos jugar a quién aguanta más la respiración. Es lo mismo, pero nosotros lo hacemos por metraje en piscina y en profundidad, en lugares profundos como el mar”, cuenta la nadadora sobre el deporte que le apasiona y destaca que es “buceo a puro pulmón”.

En el complejo deportivo Diana Quintana, ubicado en Samborondón, Carrera se sumerge cada semana con su bebé de casi cinco meses y medio de gestación en una piscina de 50 metros, buscando mejorar su capacidad de retención de aire. Después, se prepara para participar en las clases personalizadas de crossfit y yoga que le imparte su esposo.

Para la apneísta, esta es una simple rutina, pero sostiene que se ha vuelto controversial por malos comentarios en sus redes sociales; incluso la han acusado de “querer hacer daño al bebé”.

Carrera relata que tuvo que pasar por cinco médicos obstetras diferentes en busca de alguno que le permitiera realizar el deporte que la apasiona; sin embargo, fue solo el doctor Alfonso Tamayo quien la autorizó.

Carrera buceando en un arrecife junto a lobos marinos. CORTESÍA

“Básicamente, si estás embarazada tienes que estar en una camita sin hacer nada y eso no era lo mío. Cuando ubiqué al doctor Tamayo, vio que todo estaba bien y no había por qué detenerse, siempre que no haya molestias, sangrado o desmayos”, cuenta la guayaquileña.

Su pasión por este deporte es tan grande que competirá profesionalmente en abril, cuando llegue a los ocho meses de embarazo, lo cual describe como un “estudio personal” para experimentar cómo funciona la apnea competitiva en estado de gestación.

De hecho, ya lo hizo en diciembre de 2023, cuando tenía casi tres meses de embarazo, y obtuvo cuatro medallas (tres de plata y una de oro) en un torneo en Guayaquil.

Uno de los récords que Ericka ostenta es el de bucear 41 metros bajo el mar, adquirido en el mundial de Roatán (Honduras) 2023. Esa sensación de sumergirse bajo la presión del océano, la describe como “un estado meditativo donde hay demasiada paz. No se escucha nada, lo máximo que puedes escuchar, pasados los dos minutos, son los latidos de tu corazón. Incluso, una de las razones cuando me di cuenta que estaba embarazada, fue cuando escuché un latido que no era el mío”.

Después de su inolvidable encuentro con cuatro orcas, optó por inmortalizar ese momento con un tatuaje. CARLOS KLINGER / EXPRESO

El título que otorga a Carrera el honor de ser la decimocuarta mujer en el mundo en apnea, fue en la disciplina de dinámica sin aletas. Este logro se materializó al sumergirse a esa profundidad de 41 metros, prescindiendo de cualquier tipo de propulsión y confiando únicamente en el impulso generado por sus manos y pies.

Además de destacarse en este deporte extremo, Ericka despliega otra faceta como instructora certificada de AIDA (Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea) y CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas) en su academia Carrera Freediving School. En este centro imparte entrenamiento tanto a niños, a partir de los seis años, como a adultos mayores.

La buceadora espera dar a luz a su bebé en mayo. Un mes después, planea reanudar sus entrenamientos con el objetivo de participar en el Mundial de Apnea de Egipto, siempre y cuando sea seleccionada por la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas.

