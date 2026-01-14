Andre Agassi, del libro a la pantalla: Su vida en una serie documental

El histórico tenista estadounidense inspirará un material que la plataforma de streaming Apple TV alista con gran expectativa

La vida de la leyenda del tenis estadounidense Andre Agassi será llevada a la pequeña pantalla en una serie documental de Apple TV.

"16 años después de la publicación de su celebrada autobiografía 'Open: Memories', considerada como uno de los libros deportivos más importantes de la literatura estadounidense, Apple TV anunció que estrenará una serie documental de varios episodios sobre la increíble vida de Andre Agassi", informó la plataforma.

La serie "narrará la emocionante, compleja e inspiradora historia del icono del tenis" y estará dirigida por el cineasta ganador del premio Emmy Chris Smith, producida por Smith's Library Films y contará con la producción ejecutiva de Stacy Smith y Justin Gimelstob, agregó Apple TV.

¿Cuándo saldrá la nueva serie de Andre Agassi?

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de este proyecto, que se espera narre detalles como la difícil infancia de 'el Kid de Las Vegas' con su padre, Mike, quien lo impulsó con fuerza desde pequeño, antes de ser enviado a la Academia de Tenis de Nick Bollettieri en Florida a los 13 años.

Considerado como uno de los jugadores más emblemáticos de los años 90, Agassi alcanzó por primera vez el número 1 del ránking en 1995 y ganó 8 títulos Gran Slam: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), US Open (1994, 1999) y Wimbledon (1992).

