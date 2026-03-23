Ecuatoriana Yanna Guillín marca récord internacional de trail running en Bolivia

La ecuatoriana Yanna Guillín fue la única mujer en terminar la extrema prueba de 35 km en la Cordillera del Tunari

Ecuador vuelve a inscribir su nombre en la élite del deporte de alta resistencia. La atleta Yanna Guillín conquistó uno de los escenarios más hostiles del trail running sudamericano, al consolidarse como la única mujer en completar la prueba reina del Extreme Trail Running en Bolivia.

El desafío tuvo lugar en la imponente Cordillera del Tunari, en Cochabamba, un entorno de alta montaña que supera los 5.000 metros de altitud. En este paraje, la dureza del terreno se combinó con condiciones climáticas extremas, exigiendo a los corredores una capacidad de adaptación fuera de lo común frente a la nieve y los cambios bruscos de temperatura.

RELACIONADAS Viceministerio del Deporte revisará la reelección de Francisco Egas en la FEF

El rigor de los 35 kilómetros

La distancia estelar de la competencia, de 35 kilómetros, es reconocida por su complejidad técnica. Fue en este trayecto donde la tricolor marcó un hito de perseverancia: mientras otros participantes sucumbían ante la irregularidad del suelo y el azote del clima, Guillín mantuvo la concentración para cruzar la meta en solitario dentro de su categoría.

Con la bandera de Ecuador en alto, la deportista celebró un triunfo que trasciende lo físico. Su llegada a la meta no solo representó un logro deportivo, sino un mensaje de tenacidad ante rutas que demandan el máximo esfuerzo psicológico.

Una trayectoria de resistencia

Oriunda de Colta, provincia de Chimborazo, la corredora de 28 años no es ajena a los podios internacionales. Su desempeño en esta edición ratifica lo hecho en diciembre pasado, cuando también fue la única mujer en finalizar el recorrido de alta montaña en el mismo pico, alcanzando los 5.030 metros sobre el nivel del mar.

A pesar de los momentos críticos en los que el abandono parecía la opción más lógica debido al desnivel de 2.012 metros, la ecuatoriana logró imponerse. Su victoria en Bolivia subraya una trayectoria marcada por la resiliencia en las cumbres más exigentes de la región.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!