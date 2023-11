Kiara Rodríguez, a descansar y pensar en la revancha de Juegos Paralímpicos

El aeropuerto suele ser el lugar en el que las emociones salen a flote. De la alegría del reencuentro, o la tristeza de las partidas. El lunes 27 de noviembre, una bandera de Ecuador, un arreglo floral y un abrazo de mamá se convirtieron en el mejor recibimiento posible de la campeona parapanamericana Kiara Rodríguez, quien conquistó dos preseas de oro en su paso por los Juegos de Santiago, en Chile.

Kiara llegó con una sonrisa tan grande como sus logros y fue directo a los brazos de su madre. La señora, en respuesta, orgullosa, y casi por inercia, precisó: “muestra las medallas mija”, para que los que fueron a recibirla al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil puedan ser testigos de su éxito.

“Están pesaditas”, empezó diciendo Kiara, mientras se colgaba las preseas y reía nerviosa antes de comenzar a dialogar con EXPRESO.

El primer lugar en salto de longitud T47 tras marcar 5.94 metros no llegó solo, pues fue también récord parapanamericano, mientras que dos días después se volvió a bañar de oro en los 100 metros planos, categoría T47, tras hacer 11 segundos y 96 milésimas, también con récord parapanamericano incluido.

La guayaquileña, clasificada a los Juegos Paralímpicos París 2024, y quien cumplirá 21 años, cierra así una temporada exitosa.

“Fue una linda experiencia, tenía muchas expectativas de lo que podíamos lograr en Santiago, por lo que es un sueño cumplido traer dos medallas de oro al país. Ha sido un año de muchas cosas positivas y lo cierro con mucha alegría. Nos preparamos fuerte para ambas pruebas, pero sin duda que en los 100 metros planos nos enfocamos un poco más; queríamos no solo ganar, sino también dejar una buena marca. Y así fue. Me quedé a 8 milésimas del récord mundial”, contó a este Diario.

Sobre sus rivales, acotó que sabía que iban a ser difíciles. “Pese a la dificultad, estaba súper segura de que podía quedarme con el oro en mis pruebas. Me preparé para esto. El nivel de mis rivales fue cada vez mejor, la mayoría de ellas bajó sus marcas”, agregó.

Un factor determinante en su paso por Chile fue el respaldo de su madre desde las gradas. “Definitivamente fue una motivación adicional tenerla en Santiago. Ella tiene su ritual antes de que yo compita; además me llamó antes de la carrera, hablamos de cómo me sentía para sacarme un poco los nervios y cuando ya me dirigía al estadio”, precisó.

Narcisa España, madre de la campeona, comenta que el ritual o cábala antes de las competencias es encomendarla a Dios.

“Siempre prendo una vela para que Dios me la ayude a volar alto”, dijo al borde de las lágrimas la orgullosa progenitora.

Sobre vivir en primera persona el logro parapanamericano de Kiara, doña Narcisa explica que fue una alegría tan profunda que “tenía el corazón así de grandotote (gesticula con sus brazos)”.

El 2023 se ha ido para Kiara y en el palmarés de una de las principales paratletas de Ecuador quedan las medallas de oro en el Grand Prix de México, en el Mundial de Francia (con récord incluido), y ahora las de los Juegos Parapanamericanos. La mira se dirige ahora en París 2024.

“Es un orgullo (el 2023) porque pudimos conseguir estas medallas, vivimos una experiencia inolvidable con nuestra delegación. Estas victorias también son gracias a todo el equipo de trabajo. Este año ya no queda nada, a descansar un poco. Pensar en las fiestas, pasar con la familia y después mentalizarnos en los Juegos Paralímpicos en París 2024”, concluyó.

