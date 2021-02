Ni la pandemia detiene el sueño de Kevin Bueno, gran exponente de salto triple

Kevin Bueno tenía siete años cuando encontró su lugar en el deporte. El atleta que empezó a incentivarse en el salto triple luego de su primera victoria, en la que recibió un helado como premio, hoy es una realidad en la disciplina y es uno de los mayores exponentes del país en esta modalidad.

“Primero incursioné en la escalada deportiva, no me gustó porque era demasiado lento al momento de llegar a la cima, luego me decidí por el atletismo, mi madre conversó con entrenadores conocidos como Rocío Guerrero, quien fue mi guía en este deporte”, comentó el deportista quiteño.

A la edad de 10 años, Kevin ya representaba a la Concentración Deportiva de Pichincha y los especialistas en el deporte base destacaban sus habilidades en el salto triple.

Tengo muchos planes y potencial para conseguir mis metas. Ahora estoy enfocado en clasificar a las Olimpiadas.

“Recuerdo que los dirigentes conversaron con mi entrenadora para que me diera la oportunidad de trabajar con el cubano Milan Matos (+). Ella me dijo: ‘Te veo un mejor futuro en el salto, ve a entrenar con él porque es un gran adiestrador’”, recordó.

Desde ese entonces, Kevin ocupó los primeros lugares en certámenes nacionales en las categorías menores, prejuvenil y juvenil. Fue en el 2018 cuando consolidó su carrera como atleta al participar por Ecuador en el Campeonato Sudamericano Sub-18 realizado en Cuenca, donde conquistó la medalla de oro con un registro de 15 metros y 38 centímetros, lo que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, desarrollados en Argentina.

“Previo a la competencia en Buenos Aires mi preparación no fue buena porque me lesioné, sin embargo, competí y me ubiqué en el décimo”, destacó el atleta de 19 años de edad.

Las circunstancias y el haber cumplido la mayoría de edad orillaron a Bueno a dejar el atletismo por un tiempo. “Debía ayudar a mi familia en la parte económica, por lo que decidí retirarme de mi deporte, fue muy duro, pero estaba en la obligación de arrimar el hombro con mi familia”, recordó.

Kevin Bueno busca un cupo para los JJ.OO. en Tokio. Cortesía

Kevin trabajó en un restaurante que había implementado su familia, todo iba bien hasta que la pandemia de la COVID-19 echó al traste el sueño de seguir progresando. “Se tuvo que cerrar como muchos negocios, fue un tiempo crítico, por ahí trabajaba de manera esporádica en lo que fuera y ahora decidí regresar al atletismo por el impulso del entrenador Luis Small”, aseveró.

El triplista se reunió con el adiestrador, en diciembre pasado, con motivo del Grand Prix Sudamericano de Atletismo “Richard Boroto” y el Nacional de Atletismo realizados en Quito, acordando su retorno a las pistas.

Bueno entrena de manera ardua pensando en una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Junto a él están otros atletas como Andrés Landeta, Luiba Zaldívar, Kevin Canchingre y Ricardo Martínez (cubano), quienes trabajaron por 21 días en la ciudad de Portoviejo y ahora lo hacen en Quito, a la espera de varias competencias internacionales.

“Quiero vivir de esto, regresar al Plan de Alto Rendimiento, recuperar mi nivel, tengo muchos planes y potencial para conseguir mis metas, el deporte consume mucho tiempo, pero eso no es inconveniente para mí en este momento, ahora estoy enfocado en clasificar a las Olimpiadas y con el apoyo de mis compañeros, mi familia y el entrenador, conseguiré el objetivo”.