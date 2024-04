Ecuador: Arboleda y Plata, fuera de La Tri; Kendry, 'llamado de atención'

Kendry Páez continuaría siendo llamado a La Tri, luego de lo ocurrido en New Jersey

Tras las polémicas imágenes de varios de los futbolistas de La Tri en su día libre cuando estaban por la gira de amistosos en Estados Unidos, este viernes 12 de abril se pudo conocer que dos de los tres jugadores que estuvieron presentes en centro de diversión para adultos en New Jersey, recibirán sus sanciones.

La postura de la FEF sería dejarlos fuera de la futuras convocatorias a Robert Arboleda y a Gonzalo Plata, quienes ya tienen antecedentes en situaciones que selañalan sus conductas fuera de las canchas.

Por otro lado, Kendry Páez recibiría solo un "llamado de atención" y tendrá un seguimiento permanente por el personal de la Ecuatoriana con sus principales allegados.

Esta información fue revelada por una fuente de Diario Olé Ecuador, quien habría manifestado que el director técnico de Ecuador, Félix Sánchez Bas evidenció su enojo al enterarse de los vídeos.

"Cuentan que los gritos del español cuando se enteró se escucharon desde Quito hasta su país natal", se lee en el citado medio digital.

En cuanto a las sanciones, es "una decisión tomada". La misma fuente reveló: "Kendry es crack. Un diamante en bruto. Pero tiene 16 años y poco poder de decisión. Nosotros no podemos impedir qué hacen los jugadores en su tiempo libre. Pero en su caso, podemos guiarlo a que no se repita. Incluso, sabemos que salió del hotel con su familia, pero después...".

Además, expresó que "se le hará un llamado de atención. Y se hablará con la madre y con la psicóloga para que entienda y termine de madurar, porque, en definitiva, es un adolescente".

Asimismo el joven futbolista, Kendry Páez recientemente, después del partido de Independiente del Valle ante San Lorenzo comentó que acepta su equivocación, pero está concentrado en su trabajo con el equipo.

"Sé que hace poco tiempo tuve un error, pero he seguido en mi fútbol y no le he dado mucho chance a eso. Estoy contento con el grupo", manifestó el jugador de 16 años que pertenece a Chelsea.

