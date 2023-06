Pese a que el Chelsea de Inglaterra ha hecho oficial el fichaje de Kendry Páez, el ahora futbolista de 16 años deberá cumplir con una serie de requisitos indispensables para poder jugar en la Premier League.

La llegada del volante de Independiente del Valle se dará en dos años, cuando cumpla la mayoría de edad, pero hasta eso tendrá que cumplir con las especificaciones que el Reino Unido estableció en 2021.

En dicho año se dispuso que, cualquier jugador de fútbol interesado en formar parte de algún club de ese conjunto de países deberá estar aprobado por la English Football Association.

La nueva normativa denominada como Governing Body Endorsement (GBE) se basa en un sistema que puntúa al jugador candidato en función de su rendimiento en los doce meses previos a su llegada.

¡Ya es oficial! 🙌🏼

El jugador ecuatoriano Kendry Páez ha sido oficializado como nuevo fichaje del Chelsea de Inglaterra.



— Diario Expreso (@Expresoec) June 5, 2023

Los puntos en mención se conceden mediante varios filtros, pues aparecen tres aspectos clave: el primero obedece a los partidos disputados con la selección nacional y con las categorías inferiores; el segundo es por el 'estatus' del equipo del que procede (país, historia y posición en la liga); y el tercero tiene que ver con los partidos jugados con el club (los torneos internacionales son un plus).

Aun así, no aparece como prioritario haber jugado partidos con la selección nacional para llegar a la Premier League o a cualquier otra división de ese país; sin embargo, el haberlo hecho le permitirá al futbolista cumplir más rápidamente con los puntos exigidos en el GBE.

Asimismo, en caso de nunca haber sido convocado a selección, si se procede de un equipo que se ha hecho un nombre a nivel internacional, el desempeño ha sido superlativo en este y la cantidad de partidos jugados es buena, no habría inconveniente para cerrar un traspaso al fútbol inglés.

¿QUÉ OCURRE SI EL CANDIDATO NO CUMPLE CON LA NORMATIVA?

Si a un jugador no se le concede el GBE, no tendrá una nueva oportunidad de solicitar su visado hasta que sus circunstancias de trabajo cambien, no pudiendo jugar con el club solicitante. En consecuencia, el jugador debería mejorar su rendimiento futbolístico durante los meses previos a la siguiente oportunidad disponible, es decir, la siguiente ventana de traspasos.