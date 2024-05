Kaviedes: "No tengo una enfermedad terminal. Mi proceso va a durar toda la vida"

El exfutbolista Jaime Iván Kaviedes dejó en claro que ha regresado a la clínica donde estaba antes de que se dieran todos los problemas y prometió que se quedará allí durante un año y un día.

Kaviedes había dicho anteriormente que iba a revelar la verdad sobre todo lo que se ha dicho, y en el vídeo aseguró lo que le está ocurriendo. "Nadie sabe lo de nadie", expresó al regresar a la clínica en Paute, Azuay, donde estuvo más de un año.

Kaviedes ahora estará en la clínica durante un año y un día

"Estoy continuando con mi proceso, que va a durar toda la vida. Asumo esa responsabilidad, ahora lo asumo. Gracias a Dios no tengo una enfermedad terminal. Aquí se maneja como algo que uno tiene y siempre debe estar compartiendo y curando heridas. Este es mi hogar y me ayuda a soportar lo que me está pasando", dijo Kaviedes, vestido con su camiseta blanca, color que siempre le gusta utilizar.

No dio la entrevista, eso tiene que esperar

Sobre lo que hará en la clínica, comentó: "Voy a estar aquí durante un año y un día para compartir y transmitir el mensaje, porque de eso se trata la vida, de servir. Estaré aquí un año y un día con reporte y asistencia diaria. Todos los días habrá un reporte diario y asistencia".

Y afirmó: "Querían la verdad, tendrán la verdad", al final dijo que la entrevista será más adelante.

