Kaviedes, aparece en polémico video en un night club

Para los que estaban preocupados, el ex jugador sale serio en el vídeo

¡El drama continúa con Jaime Iván Kaviedes en el ojo del huracán! Todo lo que hace o deja de hacer se vuelve viral en cuestión de segundos. Dos temas tienen a la afición en vilo: su fuga de la clínica y lo que habló con Iván Hurtado, pero eso no es todo.

¡Jaime Iván Kaviedes ha vuelto a hacer de las suyas!

Tras desaparecer misteriosamente, ha comenzado a circular un vídeo de un famoso Nigth club de Quito, ojo solo esta su imagen, porque él no dice nada ¡y la controversia no ha hecho más que comenzar!

No se sabía nada del Nine

El Night Club, en un giro sorprendente, lanzó una publicidad que ha dejado a todos boquiabiertos. El vídeo muestra al personaje entrando al club, con todas las miradas de las guapas chicas puestas en él. Pero lo que ha dejado perplejos a todos es si el vídeo es obra de inteligencia artificial, un montaje o ¡el Kaviedes real!

El protagonista camina con seriedad, observando a su alrededor, las tomas son de espaldas, y cuando las cámaras lo enfocan de frente, se lo ver serio.

Es una caja de sorpresas

Y al final, sale en el vídeo una pregunta que lo cambia todo: ¿A dónde crees que se escapó Kaviedes?

Los comentarios no se hicieron esperar, ¡y la pasión del fútbol se mezcla con el suspenso de la telenovela!

"¡Buena Nine convocado de titular!", "Nine, no sé si reír o llorar", "¡Goooooooool!", se lee entre los comentraios que se pueden publicar.

¡El misterio y la intriga rodean a Kaviedes una vez más, y el Night Club se convierte en el escenario perfecto para esta trama digna de una telenovela! Kaviedes apareció.

