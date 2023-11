Iván Kaviedes: "Valora a las personas que están de tu lado en los peores momentos"

Iván Kaviedes que tuvo problemas en Napo, y estuvo detenido varios días, esta de vuelta a las redes sociales. Bastó con que suba un pensamiento para activa a toda la comunidad futbolera.

Subió un pensamiento que tiene como título, "La vida es corta" y dice lo siguiente: "Deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas y que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, hará un espacio para ti, sin necesidad de que luches por uno. Nunca te quedes con la persona que constantemente te ignora. Recuerda valorar no a las personas que te acompañan en los mejores momentos, sino a aquellas que están de tu lado, incluso en los peores momentos".

El mensaje ya cuenta con más de mil de reacciones en su cuenta de Instragram y cientos de comentarios como el de influencer Chino Freire que le escribió: "Hay batallas que dan miedo y puedes pensar que te van a destruir; pero no es así, porque DIOS las utilizará para darte grandes bendiciones y hacerte más fuerte. Solo confía en El y en Su gran amor para ti".

También como la del seguidor @alex_fer_10 que le recordó un lindo momento de su vida: "Jaime Iván, desde pequeño fuiste mi ídolo y hasta el día de hoy lo sigues siendo, esto que ahora te ha pasado a lo largo de tiempo no me ha hecho pensar diferente si no admiro que cada vez que caes te levantas con más fuerza, y esta vez se que lo harás, todo el Ecuador te apoya! Fuerza NINE".

Jaime Iván Kaviedes, en estado de embriaguez, había protagonizado un escándalo en un local de comida luego de que supuestamente se “robara un pincho”, según los dueños del establecimiento. Ese fue el motivo por el que estuvo detenido cinco días. En videos que circulan en redes sociales, se escucha a un hombre reclamarle por haberle faltado el respeto a dos mujeres que habrían estado en el local.

