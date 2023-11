Iván Kaviedes recupera su libertad

Más de 500 personas asistieron, de forma telemática y presencial, a la audiencia del exfutbolista profesional Iván Kaviedes que se realizó este lunes 6 de noviembre de 2023 en la ciudad de Tena, en Napo.

En la Corte de Justicia de esa provincia se analizó el pedido de habeas corpus presentado por Dalo Bucaram, defensor de Kaviedes. El jurista denunció una supuesta detención ilegal y arbitraria y dijo que además el deportista recibió tratos crueles y degradantes durante su arresto.

El histórico jugador ecuatoriano se convirtió en tendencia el 4 de noviembre, debido a que fue detenido por la Policía Nacional, en Tena, tras una contravención de segunda por la que fue sentenciado a cumplir cinco días de cárcel.

El abogado de la Policía Nacional, David Luzuriaga se opuso a que se ordene la libertad. Agregó que Kaviedes fue detenido luego de que maltratara a una persona que estaba comiendo en un local. Explicó que el exfutbolista insultó a un civil y luego golpeó con sus puños a los policías. Esto lo habría hecho luego de haber ingerido licor.

Dalo Bucaram dijo que Kaviedes viajó a Tena para participar de un evento deportivo de exglorias del deporte. En ese contexto fue arrestado y fue víctima del exceso de la fuerza por parte de los miembros de la Policía. “El señor Kaviedes estaba esposado, estaba de rodilla, y ya esposado procedieron a rociarle gas en su cara y no contentos con eso comenzaron a golpearlo con un tolete de metal y pisaron la cabeza”. Bucaram pidió a los jueces que levanten la orden de prisión, porque el arresto se dio bajo la violación de drechos humanos y porque la vide de El Nine' corre preligro dentro del reclusorio, pues el Estado no ha podido siquiera proteger la vida de los asesinos de Fernando Villavicencio, así como de otros presos asesinados en las cárceles.

A la audiencia, acudió Kaviedes. vestido con una camiseta blanca. Él se sacó la camiseta blanca y mostró su torso desnudo ante los jueces Mario Fonseca Vallejo (ponente), Jorge Valdivieso Guilcapi y Bella Abata Reinoso. Al final el tribunal reconoció que la detención era ilegal, porque la Policía había hecho un uso excesivo de la fueza. El juez ponente indicó que el exdeportista ya se encontraba neutralizado cuando fue agredido.

El representante de la Defensoría del Pueblo de Napo, Eduardo Rojas Álvarez, solicitó que los jueces, así como el fiscal, y el público puedan ver las “laceraciones” en el cuerpo del detenido. El funcionario presentó un amicus curiae, con el que se alineó con el pedido de la defensa: solicitó la libertad inmediata del exseleccionado nacional.

