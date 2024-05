Kaviedes, después de la ‘fuga’ se le vienen más problemas económicos

Allegado al jugador dice que no aparece porque lo siguen por manutención. Iván Hurtado dice que el Nine no se deja ayudar

Jaime Iván Kaviedes está desaparecido. Nadie da señales del exjugador, que incluso ha dejado de lado las redes sociales; la última vez que estuvo en ‘línea’ fue a principios de año. El único con quien ha conversado es con su excompañero de selección, Iván Hurtado.

EXPRESO pudo dialogar con un amigo de su círculo cercano, quien en su etapa de jugador era parte de la logística personal, desde hacerle trámites hasta comprarle la ropa al Nine y otros jugadores.

Conocido por sus amigos como Cabecita, dice que un grupo de exjugadores ha llamado al Nine e incluso han ido a Paute y Santo Domingo a buscarlo, pero no da señales de vida.

La fuga es el comienzo de más problemas

Lo que se sabe es que Kaviedes estaría ‘tapiñado’ debido a que la madre de uno de sus hijos lo tiene asustado con los trámites de una boleta de apremio, ya que no ha pagado la manutención, pero no la hace efectiva para no causarle más problemas.

Un 7 de noviembre del 2001 Jaime Iván Kaviedes, hizo el gol que llevó a Ecuador a su primer mundial de fútbol. ARCHIVO EXPRESO

“El Flaco está en sus horas de tristeza y nosotros que lo conocemos sabemos cómo es, y eso tiene mucho que ver con sus problemas de adicción y, sobre todo, la desesperación de no tener dinero”, dijo el amigo de Kaviedes.

Por ahora no se encuentra solución para sus problemas, que son de carácter económico y su forma de vivir. Hasta comentó que el galardón que le dieron en 1998, cuando fue el goleador mundial de clubes con 44 tantos en Emelec, lo empeñó por dinero.

Iván Hurtado se ha cansado de hablarle

Mientras que Iván Hurtado, que ha conversado con el Nine, confesó lo que le dijo: “Él habló conmigo, incluso estuvo en mi casa unas dos horas y media, y fui muy claro con él. El (Jaime Iván) tocayo no se quiere dejar ayudar”, comentó Hurtado en el programa La Banda, del Canal del Fútbol.

Iván Hurtado amigo de Iván Kaviedes.

Además, el Bam Bam le expresó a Kaviedes que la calle está difícil, está complicada, no es el país de otros años. “Hay mucha violencia. Queremos ayudarte. Cuenta con nosotros, pero lo que estás haciendo no me parece”, le dijo a Kaviedes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!