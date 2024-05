Kaviedes: "Me he levantado más veces de las que me he caído, estoy con Dios"

Jaime Iván Kaviedes se cansó de ser tendencia en redes sociales sin haber dicho una palabra. Desempolvó su cuenta en redes sociales y habló: "La verdad solo se dice una vez. Las mentiras se defienden con mentiras".

Va a decir todo, se cansó de ser tendencia en redes sociales

Con el fondo de la naturaleza expresó: "En vista de todo lo sucedido mediáticamente, creo que es el momento de contarles a todos lo sucedido con pruebas y argumentos como tiene que ser, la verdad por delante. Estoy pasando por un período de luto por la última figura materna que me quedaba. He visto, escuchado y leído muchos comentarios. Igual en el fútbol metía un gol para la gente que creía en mí".

Kaviedes ni negó ni afirmó el tema de la fuga de la clínica, simplemente indicó que él iba a contar su verdad. El hombre gol de Ecuador dejó tranquilos a sus seguidores al afirmar: "Estoy en el mejor momento de mi vida porque tengo a Dios en mi corazón. Con Él eres capaz de resistir todo, incluso lo que está sucediendo. No me considero alguien especial, soy una persona común y corriente con sus virtudes y defectos".

Y en un acto de automotivación, manifestó: "Me he levantado más veces de las que me he caído, y esta vez me levantaré aún más alto. Voy a salir a contar la versión en vivo, ya sea en un canal o en un conversatorio, analizada a fondo".

Siga leyendo: SUSCRÍBETE Es hora de abrir los ojos con EXPRESO