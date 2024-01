Karting: Doménika Arellano, una ecuatoriana por el sueño de la Fórmula Uno

Desde la barriga de su mamá, Doménika Arellano se la pasaba en kartódromos; a los 10 años, Europa ya admiraba su talento. Hoy, con 14 de edad, la kartista quiteña conquista pistas mundiales al mando de su Go-Kart, alcanzando incluso velocidades de hasta 247 kilómetros por hora (km/h).

Arellano se dedica a la primera división del automovilismo desde hace algunas temporadas ya. Actualmente participa en la categoría Sénior (14-17 años) y, en su mayoría, compite con chicos, en lugar de chicas.

Juan Fernando Toledo: “Mi aspiración es estar en pocos años en la NBA” Leer más

Su pasión por este deporte se remonta a sus primeros años de vida. “Desde la barriguita de mi mamá ya me la pasaba en kartódromos. Anhelaba correr desde los 4 años, pero tuve que esperar hasta los 6 para comenzar con las clases de karting”, le cuenta a EXPRESO la joven deportista, quien tuvo su primera carrera internacional a los 7 años de edad.

Le Mans, en Francia, marcó el comienzo de la incursión de Arellano en el karting de Europa, cuando tenía apenas 10 años. Desde entonces, a lo largo del tiempo ha progresado hasta participar en competiciones de Fórmula 4, sirviendo como un preludio para desafíos más elevados como la Fórmula 3, 2 y la competición de élite, la F1.

“No me da miedo correr a bastantes kilómetros por hora. A mí me puede dar un poco de nervios antes de correr, pero cuando ya estoy en la carrera se me quita todo porque digo ‘estoy haciendo lo que me gusta y estoy en una carrera divertida’. En la única parte donde tengo nervios es cuando estoy en primer lugar, porque no quieres que te ganen y lo que más intentas es alejarte de los demás pilotos”, relata la deportista con respecto a los accidentes que pueden suceder al correr a una velocidad elevada.

Siga leyendo: (Rally Dakar: Ecuatorianos José Puga y Sebastián Guayasamín se meten al Top 10)

Su padre, Cristhian Arellano (49), asegura que ya no le preocupa que su hija compita en estas carreras, porque “es un deporte bastante seguro”. El equipo de protección que utilizan los pilotos le brinda una sensación de tranquilidad.

Hasta ahora, la única mala experiencia de Doménika fue una fractura de clavícula durante una carrera, en Cotopaxi, a los 12 años.

“En un entrenamiento, un piloto salió muy rápido en una curva, y Doménika, por no toparse con él, se abrió 50 centímetros a la izquierda. En una curva a velocidad, esos 50 centímetros te mandan a la derecha. Topó contra las llantas y salió volando del carro como un monigote. Dio tres vueltas en el aire y cayó. Por suerte, los otros pilotos lograron esquivar a Dome, pero ya se había roto la clavícula”, relató el progenitor sobre el accidente.

La tricolor en la emblemática competencia francesa de Le Mans debutó a los 10 años. Cortesía

Pero el karting no lo es todo en la vida de Doménika. Cuando no está en las pistas, está metida de lleno en sus estudios, de ahí que asegura dedicar el mismo compromiso tanto a los karts como a los libros.

“A veces me asusto porque no tengo tiempo para hacer deberes, pero cuando tengo tiempo no digo ‘¡Qué pereza hacer deberes!’, los hago”, precisa.

Brisbane: Rafael Nadal queda eliminado y se va con una nueva lesión Leer más

Hace dos meses, la adolescente optó por la modalidad de estudio en línea, para poder dedicar más tiempo al karting. Anteriormente, con clases presenciales, solo podía reservar los sábados y domingos para su deporte, pero ahora, su objetivo es “entrenar cada vez más”, a tal punto de querer hacerlo a diario. El padre de la piloto dice que durante los últimos tres años, ha competido prácticamente todos los fines de semana.

En la actualidad, Arellano aguarda la confirmación para participar en un torneo que se desarrollará en Europa y Asia en 2024. Una destacada actuación en el podio le abrirá las puertas para integrar la F1 Academy, la cual es una escuela de preparación de jóvenes pilotos para llegar a los niveles más altos de la competencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!