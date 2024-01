Juan Fernando Toledo: “Mi aspiración es estar en pocos años en la NBA”

Juan Fernando Toledo tiene 16 años y mide 1,97 m de estatura. De acuerdo a su proyección médica, llegará a los 2,05 metros de altura, algo que para el básquet es “oro”; de ahí que los resultados se le están dando.

Al cierre de 2023, el ecuatoriano terminó como el primer tricolor menor de 15 años en ser fichado por un equipo extranjero: Ferrocarril Oeste, de Argentina, equipo con el que fue campeón sub-17 del torneo de Buenos Aires, y vicecampeón a nivel nacional. Esos resultados y la proyección apuntan a Toledo en grande, y pasó a formar parte de Springfield Commonwealth Academy, en Massachusetts, Estados Unidos, donde estudiará y jugará por este centro de estudios, gracias a una beca deportiva estudiantil.

-¿Qué tal la experiencia en Ferrocarril Oeste, en Buenos Aires, Argentina?

- Fue increíble. Compartir con los entrenadores y compañeros de otro país fue muy bueno; me terminé encariñando con Buenos Aires y todo lo que significa Ferrocarril Oeste.

- ¿Qué aprendizaje pudo sacar de esta experiencia?

- Llegar con 15 años a otro país que no es el tuyo te hace madurar mucho. Desde aprender a hacer los alimentos de cada día, hasta ser responsable en muchas cosas.

- ¿Asimiló dónde estaba?

- Al inicio me dedicaba a entrenar y jugar, pero después, cuando me tocó estar en el torneo nacional, uno se da cuenta de la grandeza de Ferrocarril por la cantidad de hinchas. Ya cuando fuimos campeones, te fijas de la magnitud de estar en un club tan grande como ese.

A Juan Fernando Toledo le fue bien en Ferrocarril Oeste. Cortesía

- Como deportista, ¿qué fue lo que más aprendió?

- La disciplina. Eso fue lo más importante, porque es algo que se queda para siempre. Ha sido un aprendizaje que me costó mucho, pero me servirá.

- Se crece en edad y estatura...

- Sí, definitivamente, en todo sentido.

- ¿Estaba en los planes dar el salto de la beca a Springfield Commonwealth Academy?

- Sí. Si bien Argentina era un reto gigante que, gracias a Dios, se hizo realidad; la idea de Estados Unidos estaba ahí. Lo bueno es que me toma con mayor experiencia, con más ganas de hacer lo mejor. En Springfield estaré estudiando y entrenando. Será un gran momento para mí.

- ¿Imaginó todo esto a tan corta edad?

- En mi mente estaba cumplir estos sueños cuando tenga 17 o 18 años, pero no ahora. Dios ha sido bueno y desde los 15 los he comenzado a realizar. No sé qué me deparará el futuro, pero será lo que Dios diga.

- ¿Dónde se ve en el futuro?

- En unos tres o cuatro años, me veo en la NBA (National Basketball Association), esa es mi aspiración; trabajo todos los días para eso, dejo todo por los entrenamientos.

- ¿Qué es lo más duro de no ser un chico normal, de fiestas y salidas, por estar entrenando y concentrado?

- La verdad, no me preocupa lo que hagan los demás chicos de mi edad. Sé que después Dios me dará tiempo para las demás cosas, por ahora vivo enfocado para el básquet.

- ¿Cuándo viaja a su nuevo destino?

- Se dará en los próximos días, estoy emocionado, pero también con una mezcla de responsabilidad y saber que también es una oportunidad para que vean que en Ecuador hay talento en el básquet.

