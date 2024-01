Rally Dakar: Ecuatorianos José Puga y Sebastián Guayasamín se meten al Top 10

Los pilotos ecuatorianos Juan José Puga y Sebastián Guayasamín cumplieron una jornada de este sábado 6 de enero con buenos resultados en el Rally Dakar 2024 al ubicarse entre los 10 primeros de sus respectivas categorías de motos y autos.

En el caso de Puga, terminó en el puesto 10 de la categoría Original de motocicletas donde los competidores recorren el trazado sin asistencia. El tricolor acabó 10°, producto de marcar un tiempo final de 6 horas, 57 minutos y 24 segundos, que lo ubicó 74 en la clasificación general entre todas las motos.

Y es que en estos cinco años que el Dakar lleva en Medio Oriente, nunca los pilotos de motos tuvieron que recorrer más de 400 kilómetros.

“Finalizamos la Etapa 1. El ingrediente dominante: piedras. 415 kilómetros de piedra, de todo tipo, que elevaron el riesgo y la dificultad en general de todo el día. Hubo accidentados, vehículos averiados, de todo un poco”, resumió Juan Puga luego de concluir la etapa.

Pero Puga no estuvo exento de problemas. “Tuve una caída, no muy fuerte gracias a Dios, que solo raspó adhesivos. He llegado al campamento, hice la mecánica completa. Le di un ABC 360º a la motocicleta.

Ya en el caso del piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamin, en autos, entró al top 10 de la clasificación en la categoría SSV y ahora es sexto en el Campeonato Mundial de rally raid 2024.

Este domingo 7 de enero se cumplirá la extenuante etapa entre Al Henakiyah y Al Duwad que tendrá un total de 655 kilómetros de ruta, mientras que el especial de velocidad será de 463 kilómetros de puras dunas y superficies difíciles para el trayecto regular.

