Jugadores europeos en Ecuador Sub 17: ¿Quiénes son?

La migración de ecuatorianos a Europa, después del año 2000, se está reflejando en el fútbol. El entrenador Juan Carlos Burbano fue buscando los talentos para la Tri y encontró seis chicos para el sudamericano

Por primera vez en la historia, la Tricolor sub-17 cuenta con seis jugadores que no son de clubes del fútbol ecuatoriano. La mayoría de estos jugadores, nacidos fuera del país, son fruto de la migración y llevan consigo un vínculo emocional el país de origen de sus padres.

Ecuador sub 17 que está jugando el Sudamericano sub 17. Cortesía

Desde Inglaterra, España y Francia se hacen presente

Ellos son los ‘refuerzos’ de la selección en el Campeonato Sudamericano sub-17, que se disputa en Colombia, y que otorga boletos para el Mundial en Qatar.

Los jóvenes talentos, provenientes de clubes europeos, son: Adrián Cuadrado (FC Barcelona, España), Malcom Dacosta (Bournemouth, Inglaterra), Elías Legendre (Stade Rennais, Francia), Iker Mantilla (Mallorca, España), Jordan Mejía (Elche, España) y Diego Monzón (Real Zaragoza, España).

Los legionarios que llegaron a la sub 17

Adrián Cuadrado nació en España hace 17 años. El defensa es hijo de padre ecuatoriano y madre española. Actualmente forma parte del Cadete A del FC Barcelona.

Diego Monzón también nacido en España, es de padre español y madre ecuatoriana. A pesar de haber vivido la mayor parte en ese país, cuando recibió el llamado a la selección se mostró emocionado.

“Cuando vi mi nombre en la convocatoria, me sentí muy orgulloso y con muchas ganas de ir”, confesó el volante que forma parte de las filas del Real Zaragoza.

Elías Legendre, quien nació en La Concordia (Ecuador), se radicó en Francia a los cinco años. El progenitor del mediapunta es francés y su madre es ecuatoriana.

Mientras que los padres del lateral derecho Jordan Mejía son ecuatorianos y están radicados en Elche, España.

Iker Mantilla con doble nacionalidad (española y ecuatoriana) es un jugador ofensivo de 16 años, quien vive en Palma de Mallorca.

Ecuador debutó con una goleada de 4-0 a Uruguay en el Sudamericano Sub 17 cortesía

Malcom Dacosta es nacido en Alicantes, España, de padre de Guinea Ecuatorial y madre ecuatoriana.

Se radicó en Bournemouth (Inglaterra), y relató cómo recibió la convocatoria para jugar con la MiniTri.

“Estaba jugando en la playstation con un amigo cuando el entrenador me llamó y me preguntó si podía venir a Ecuador para jugar con la sub-17. Dije que sí, porque mi madre ama a su país y eso me enorgullece mucho”, contó el joven delantero que milita en las formativas del Bournemouth.

