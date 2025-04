Michel Deller de Independiente impacta con confesión sobre Darwin Guagua: ¿Qué dijo?

El debut del joven futbolista Darwin Guagua, de apenas 17 años, en la Selección de Ecuador ha desatado un fuerte debate en el fútbol ecuatoriano. La sorpresiva titularidad del jugador en el partido ante Chile, por las Eliminatorias al Mundial 2026, generó críticas y especulaciones sobre su convocatoria.

Uno de los que se pronunció sobre el tema fue Michel Deller, directivo de Independiente del Valle, club donde milita Guagua. En una entrevista con Mario Canessa en Diblú TV, Deller expresó su preocupación por el impacto que el debut ha tenido en el futbolista.

Darwin Guagua de Ecuador cae ante la marca de Arturo Vidal de Chile, en el cotejo por eliminatorias cortesía

"Nos preocupa el efecto mediático"

Deller aseguró que no esperaba que Guagua fuera titular y reconoció que el impacto mediático sobre el jugador ha sido fuerte.

"Me llamó la atención que estuviera en el once inicial y me preocupé porque sabemos el efecto que esto puede tener. El más afectado de todos es Darwin, un chico de 17 años que no sabía que al día siguiente iba a estar en la portada de tantos medios. Ha sido un proceso difícil para él".

El directivo enfatizó que esta situación no es nueva y que el debate sobre las convocatorias de jugadores jóvenes ha sido recurrente en Ecuador.

Darwin Guagua cuando debutó con la selección de Ecuador. api

Independiente del Valle y las acusaciones sobre la selección

Deller también respondió a las versiones que señalan a Independiente del Valle como un club que influye en las convocatorias de la Selección de Ecuador.

"Se ha creado una narrativa de que nosotros ponemos jugadores en la Selección, lo cual es totalmente falso. Tenemos futbolistas en varias categorías del fútbol ecuatoriano, pero no participamos en decisiones de convocatoria".

