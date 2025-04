Barcelona SC recibirá una pancarta de Michel Deller: ¿Cuál será el mensaje?

Una pancarta en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil llamó la atención del fútbol ecuatoriano, lunes 31 de marzo. La pancarta con una frase ofensiva, visible al arribo de Independiente del Valle para su partido de Copa Libertadores contra Barcelona SC, generó reacciones en la hinchada y en la dirigencia del club rayado.

Michel Deller expresa su desacuerdo

Deller, directivo de Independiente del Valle, expresó en una entrevista para el programa Al Final del Túnel con Mario Canessa de Diblú TV su descontento por la pancarta que se exhibió en el aeropuerto. "Supe después que hubo esta pancarta. La verdad es que no es agradable, no es bonito", comentó el directivo, dejando claro que no fue un recibimiento bien recibido por la institución.

Barcelona SC ganó a Independiente del Valle en Copa Libertadores 2025. EFE

Ranking FIFA 2025: ¿Cómo quedó Ecuador después del empate con Chile? Leer más

Propuesta de una nueva pancarta para Barcelona SC

Deller no se quedó con las manos cruzadas y, como respuesta a la pancarta, anunció que Independiente del Valle tendrá su propio gesto de cortesía hacia Barcelona SC.

El directivo adelantó: "Voy a solicitar a Santiago Morales (directivo) y a la dirigencia de Independiente del Valle que, para cuando juguemos con Barcelona, hagamos una pancarta más grande felicitándolos por sus 100 años, dándoles la bienvenida y enviando un mensaje que creemos debe prevalecer en el fútbol ecuatoriano".

Esta propuesta busca marcar un punto de respeto y hermandad en el fútbol, a pesar de la rivalidad existente.

¿Cuándo se vería la pancarta de bienvenida?

El próximo enfrentamiento entre Independiente del Valle y Barcelona SC será el 27 de mayo a las 19:30 en el marco de la Copa Libertadores. Este podría ser el momento ideal para la presentación de la pancarta de bienvenida y felicitación por los 100 años de equipo amarillo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!