Las medallas de oro conseguidas por los atletas Cristhian Vásconez y Rosalba Chacha, en la última jornada de los Juegos Suramericanos de Asunción, le permitieron a Ecuador igualar la marca de la cita continental celebrada en Cochabamba hace cuatro años.

Es así como la delegación tricolor cerró la competición de ciclo olímpico con 25 preseas de oro en suelo paraguayo, tal como ocurrió en la ciudad boliviana en el 2018.

Fue en la prueba de 42 kilómetros que los maratonistas nacionales dejaron al país por todo lo alto en la distancia.

Para lograr esto, el esfuerzo no fue poco. Casi sin fuerzas para poder subir al podio terminó Chacha con la satisfacción del deber cumplido.

“Me siento muy contenta de haber logrado una medalla para mi país. Mi pequeño equipo multidisciplinario, mi entrenador Jaime Catota que siempre está a mi lado en todos los entrenamientos, a mi familia, mi hija esto es para ti”, dijo Rosalba entre sollozos.

“Gracias a mis compañeros y amigos, ellos están dando el apoyo y apostando por mí siempre, gracias por la confianza y gente que viene atrás. Quiero ser algo positivo para que ellos puedan lograr algo importante”, agregó visiblemente emocionada la corredora de 39 años.

La consecución de Chacha fue bajo un intenso calor. Junto a Soledad Torre, de Perú, tomaron dominio de la prueba que tuvo su punto de llegada en la Av. Costanera. La ecuatoriana tomó la delantera en el momento oportuno y finalizó primera con un crono de 2h34:25, con mucha ventaja por delante de la peruana (2:37:02).

Cristhian Vásconez muestra orgulloso su medalla de oro tras su primer lugar en maratón. cortesía

Antes, Vásconez le había dado la primera alegría del día a los ecuatorianos, pero en la rama masculina, y lo hizo con agonía.

Es que después de liderar la mayor parte del recorrido sintió un calambre a pocos kilómetros de la meta, por lo que se quedó un momento en el lugar del abasto, entonces en la transmisión en vivo se anunciaba su retiro y daban por líder al paraguayo Derlys Ayala, lo que generó confusión. No obstante, el ecuatoriano jamás abandonó y sacó fuerzas para superar al guaraní que había tomado la delantera y entrar primero a la meta tras 2:16:34.

“Sufrí un inconveniente en el kilómetro 38, en ese momento vi perdidas mis ilusiones, me tocó seguir luchando y dije esto no acaba hasta cruzar la meta; pude recuperarme y escalar las posiciones, este triunfo lo dedico a mi familia”, dijo Vásconez. “Ni yo me lo puedo creer, saqué fuerzas, solo Dios me ayudó; pude llegar en el kilómetro 40 y vi que estaba ahí el competidor paraguayo y dije aquí me voy y gracias a Dios terminé primero”, expresó el tricolor.

Un total de 78 medallas logró la delegación ecuatoriana en Asunción 2022: 25 de oro, 21 de plata y 32 de bronce.