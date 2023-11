Juegos Panamericanos: Lucía Yépez es reina panamericana pese a lesión

Lucía Yépez volvió a demostrar por qué es la mejor exponente de la lucha libre a nivel mundial en la categoría de 53 kilos, y fue protagonista en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile.

La Tigra no tuvo problemas para superar por 10-0 en los cuartos de final a la peruana Thalía Mallqui y en semifinales a la local Antonia Valdés por 13-3 para asegurar su lugar en la disputa de la presea dorada.

En la gran final, Yépez dominó de principio a fin el combate para derrotar por 6-0 a la cubana Laura Herin y así sumar la quinta medalla de oro para el Team Ecuador en lo que fue su estreno en esta cita.

“Estoy muy emocionada. Estuve a punto de no competir, venía con una lesión, pero quería darle este triunfo al país y así fue”, confesó Yépez, que cerró una jornada exitosa para la lucha libre tricolor.

Previo al metal dorado de La Tigra, Jacqueline Mollocana, quien enfrentó sus terceros Panamericanos, consiguió una presea de plata con sabor a oro en la división 50 kilogramos.

“Estos son mis terceros Juegos Panamericanos, en los anteriores no logré ninguna medalla, esta es mi primera medalla y me siento muy contenta. Quería la de oro, pero todos nos preparamos para ganar, podía ser para cualquiera el oro”, manifestó Mollocana.

Jacqueline Mollocana con la medalla de plata panamericana. CORTESÍA COE

La luchadora ecuatoriana analizó que “lo que me contenta es que nunca me rendí, di todo hasta el final. Sé que no se logró la medalla de oro, pero llevo para Ecuador una medalla de plata, sé que todo el país va a estar orgulloso de mí”.

Es un logro más a la carrera de Mollocana que este año se llevó el oro en los Juegos Bolivarianos y Suramericanos. “Es una competencia donde me evalué con todas las chicas a las que enfrentaré en febrero en un clasificatorio olímpico. Tengo que prepararme bien porque solo se clasifica primero y segundo lugar a los Juegos Olímpicos”, comentó Jacqueline.

La lucha libre también aportó medallas de bronce con Luisa Valverde, en los 57 kilos, Génesis Reasco, en los 76 kilogramos, y Jeremy Peralta en la rama de 60 kilogramos.

