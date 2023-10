Juegos Panamericanos: Boxeo y pentatlón dan a Ecuador las medallas de la jornada

Agosto de 2019. El boxeador ecuatoriano Julio Castillo perdía la medalla de oro ante el cubano Erislandy Savón, campeón panamericano y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras un fallo controversial de los jueces que le hacían resignarse al segundo lugar. Cuatro años más tarde, la película se repitió.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 le tuvieron un revés similar a Castillo, cuando en las semifinales de la división de los 92 kg ante otro cubano, Julio La CruzPeraza, perdió por puntos (1-4), aun cuando para muchos mereció la victoria. El ecuatoriano se quedó sin cupo a los Juegos Olímpicos de París y con un bronce que este viernes 27 de octubre le supo a oro.

“Sí, me robaron la pelea... Y es que dicen que en el libro de la vida todo está escrito, y yo creo que ahí consta que Julio Castillo no debía ser campeón panamericano (sonríe). Quizás con estas derrotas estoy dejando un aprendizaje o estoy aprendiendo mucho más de lo que hubiera ganado con una medalla de oro panamericana. Puede ser que con el oro me hubiese cegado. Ojo, lo que estoy diciendo no es un premio consuelo que me estoy dando, pero lo siento así. Hay muchas cosas en la vida que no nos damos cuenta cuando lo tenemos todo, y esta pudo ser una de ellas”, precisó durante la premiación.

“Ya estoy acostumbrado a lo de los robos; se los dije a mis compañeros antes de pelear: ‘sé que voy con el doble campeón olímpico, cinco veces campeón del mundo’... Lo único que temía era que los jueces no hagan bien su trabajo y eso pasó. Pero estoy de pie, voy a ir a buscar el cupo olímpico a Italia. Yo creo en Dios y confío en la preparación que voy a tener para conseguirlo... Voy a ir a París, yo sé que voy a estar ahí”, precisó enfático.

Con tres participaciones en Juegos Olímpicos, Castillo es uno de los boxeadores tricolores más laureados de su categoría, incluso llegó a ser vicecampeón mundial. Lo único que le falta es el oro panamericano y olímpico.

“Pese a lo que sucedió, si puedo describir esta participación panamericana en una palabra sería: felicidad. Estoy haciendo lo que me gusta, en el deporte que he amado, amo y seguiré amando por el resto de mi vida. Aquí en Santiago hice una excelente participación. No se dio el resultado que era el cupo olímpico y ser campeones panamericanos, pero sigo siendo feliz porque tengo salud y estoy haciendo lo que me gusta que es boxear”, acotó.

Finalmente Castillo dio un adelanto de lo que será el camino a París. “Voy a ir a mis cuartos Juegos Olímpicos y voy a buscar grandes cosas allá, estoy seguro. Las cosas grandes llegan siempre atravesando un camino lleno de espinas como pasó aquí, en Santiago...”.

El boxeo ecuatoriano cerró este viernes 27 de octubre las competencias con la medalla de plata del tricolor José Rodríguez, quien terminó segundo tras perder por puntos (0-5) la final de la división de los 71 Kg ante el mexicano Marco Verde. Mientras que en damas, categoría 60 kg, María José Palacios recibió su medalla de bronce por el tercer puesto obtenido. Ambos están clasificados a París 2024.

José Rodríguez (i), también en boxeo, terminó con la plata en los 71 kilogramos. Cortesía

Finalmente, los ecuatorianos Andrés Torres y Bayardo Naranjo se colgaron la medalla de bronce en los relevos masculinos del pentatlón moderno. Torres ya fue bronce en individuales y medalla de plata en dobles mixtos con María Sol Naranjo, estos dos últimos con cupo también a Juegos Olímpicos.

