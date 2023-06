La renuncia de Ecuador a organizar los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 sigue trayendo cola. Baltazar Medina, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), en una supuesta carta dirigida el 13 de junio a Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, no deja bien parado al país, tras la fallida sede, que incluso ya tenía fecha de realización para la primera quincena de mayo de 2025.

“Es bastante penoso tener que aceptar una decisión sin precedentes en nuestra historia deportiva, con lo cual no solo se ha causado un gran daño a nuestra imagen institucional, sino que de paso se han frustrado los sueños de miles de atletas bolivarianos, que con gran entusiasmo y optimismo venían preparando su participación en sus Juegos”, precisa la misiva firmada por Medina y por Jaime Agliati , secretario general.

Este martes 14 de junio, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jorge Delgado, le aseguró a EXPRESO estar enviando una carta para conocer la veracidad de las polémicas declaraciones, pero aclaró que Ecuador no corre el riesgo de entrar en una ‘lista negra’ por ceder la sede. “La carta es rara porque no va con copia a ningún otro organismo y la firma el secretario... De ser ese el caso, no es la primera ni será la última vez que un país decline organizar unos juegos, pues se lo hace para salvaguardar la integridad de los mismos”, precisó.

El 30 de mayo, durante la primera sesión del Comité Organizador de los Bolivarianos Guayaquil, el presidente Delgado, en su calidad de responsable de la organización de la cita bolivariana, propuso informar a la Odebo la decisión de no realizar la misma en 2025, y postular a Guayaquil como sede para 2029. Una semana más tarde el ente internacional acogió la petición quedando Guayaquil y el país sin Bolivarianos.

Según el COE, se tomaba la medida en base a un análisis de seguridad y del panorama político actual del país. Ya que “si bien el Gobierno comprometió, de palabra, un monto de 24 millones de dólares para los gastos administrativos y de operación, Sebastián Palacios, actual ministro del Deporte, fue claro en señalar que el dinero no llegará sino hasta marzo o abril de 2024, cuando él esté fuera del cargo, pues el régimen actual saldrá”. Al final, el costo total de los Juegos iba a ser de 51 millones de dólares.

Precisamente en base a ese faltante que iban a tener que financiar otros organismos, el actual alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, dijo tajante: “Guayaquil no tiene recursos para los Juegos Bolivarianos”.

Para Carlos Manzur, miembro de la Academia Olímpica entre 1996 y 2008, y actual vicepresidente de la Ecuafútbol, opinar sin conocer la causa real de la renuncia es vital. Pese a ello aclara que si no se cuenta con los recursos necesarios, en infraestructura y monetarios, no era responsable insistir en organizarlos, y que mientras más rápido se tome esa decisión, mejor será para la Odebo saberlo y buscar una alternativa.

“Si fue un problema de falta de recursos o de la situación de inseguridad que vivimos, entonces no hay mucho más que comprender. Organizar un evento semejante es mucho más que solo contar con canchas...”, precisó.

Emiliano Riofrío, deportista ecuatoriano de alto rendimiento en tenis de mesa, reflejó la otra parte. “Se pierde la posibilidad de hacer visible al país y que se fomente todos los deportes, así como los escenarios. Eso sin contar la ilusión que ya nos había despertado que nuestras familias puedan apoyarnos en nuestra tierra, pero la decisión es dirigencial”, acotó.

EL DATO

Ecuador ya fue sede de Bolivarianos en 3 ocasiones: Guayaquil 1965, Ambato, Cuenca y Portoviejo 1985, y Ambato 2001.