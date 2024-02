Juan Carlos León: “Regreso a casa, donde se dieron cosas importantes”

Vuelve a 9 de Octubre con la misión de recuperar su participación en la primera categoría A el próximo año, objetivo que el director técnico ecuatoriano Juan Carlos León ya pudo cumplir en la temporada 2020 y 2021, supo defender peleando las primeras posiciones de la LigaPro. Hoy, ‘Pechón, como también lo conocen, hace un análisis con EXPRESO de su paso por Orense donde no pudo renovar y los nuevos bríos que lo traen al elenco Octubrino.

- ¿Cómo se da su regreso a 9 de Octubre, tras su paso por Orense?

- Se da por la buena relación que siempre he tenido con sus dirigentes, sobre todo con su presidente, Dalo Bucaram. Con él ya teníamos conversaciones desde el año anterior, pero obviamente yo tenía mi compromiso con Orense. Al no darse mi renovación con el equipo de Machala quedamos a la espera. Tuvimos algunas conversaciones y llegamos a acuerdos. Este es un regresar a casa, donde en su momento se dieron cosas importantes con un trabajo muy exitoso de lado y lado, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.

- ¿Qué puede decir del trabajo realizado en Orense?

- Más allá de que no hayamos renovado contrato quedé muy agradecido con ellos porque me brindaron toda la facilidad para hacer un buen trabajo y creo que lo terminamos haciendo. No nos permitió seguir el no haber llegado a Copa Sudamericana, pero se hizo muchas cosas bien.

- ¿Qué diferencias hay entre dirigir en la serie A y serie B?

- En primera categoría (A) dan premios por metas y objetivos que involucran dinero, la competitividad se vuelve más compleja; en la serie B el primer objetivo es ascender. Este año es atípico (en la B) porque no habrá descensos, algo que la vuelve difícil porque para el siguiente año tienes que ir armando un equipo más joven, donde los de las canteras serán los protagonistas. Además, los entornos son diferentes, los estadios, dirigentes, incluso los jugadores, pero cuando se arma un equipo competitivo y con gente que ya has trabajado se puede sobrellevar las situaciones.

- ¿Por qué salió de 9 de Octubre en 2022?

- No hubo compromiso (de jugadores) y cuando no hay eso, es difícil. Cuando empezamos teníamos un equipo donde eso era lo principal. Veníamos desde la B, los jugadores llevaban ese compromiso, con esa hambre de gloria. Sin embargo, cuando llegan jugadores que solamente van a cumplir un contrato, no tienen el compromiso necesario. Y eso fue lo que ocurrió. Hoy, el presidente Dalo y yo aprendimos de los errores en conjunto, lo hablamos y ahora tomamos las decisiones en conjunto de todo.

- Con este ya son tres años dirigiendo en Primera...

- Sí y estoy contento porque me ha ido relativamente bien. Creo que he hecho cosas importantes; si bien es cierto se han conseguido objetivos como clasificaciones a copas, de quedar campeón (de serie B con 9 de Octubre), lo más importante es que hemos ayudado a muchos jugadores a poder sobresalir en sus carreras.

- ¿Cree que es bueno el trato al técnico ecuatoriano?

- Personalmente dirigí en las categorías menores de Independiente del Valle y desde ahí he tenido una muy buena relación con todos los directivos en 9 de Octubre y Orense. Pero sí, se marca una diferencia en la difusión, en la opinión de la prensa sobre todo; el criterio no es el mismo que emiten entre un entrenador ecuatoriano a un extranjero. No digo que toda la prensa, pero sí creo que hay que darle algo más de valor a lo nuestro.

- ¿Cómo ve su carrera a futuro como director técnico?

- Con 9 de Octubre intentaremos ascender y luego veremos más allá. Nosotros siempre buscamos poner nuestro granito de arena, eso es lo más importante, ver que el jugador se potencie y hablar bien de su paso por nuestras manos.

- El 2023 se habló mucho de corrupción en el fútbol local, ¿conoció alguno?

- En mi entorno no, gracias a Dios. Sin embargo por eso siempre hablo del perfil que el jugador debe tener, eso involucra el que sea buena persona. Yo contraté a un jugador que en su momento fue cuestionado por ese tipo de situaciones, lo traje a 9 de Octubre y hasta ahora sigue trabajando conmigo; a mí me ha demostrado que es una persona íntegra cada vez que ingresa al campo de juego.

- ¿Qué opinión tiene sobre el referato nacional?

- Cuando veo un determinado árbitro me siento relativamente tranquilo, más allá de ganar, perder o empatar, pero cuando veo a otros ya me preocupo. El problema no es que sean buenos o malos, el problema es que sean condicionados, porque nuestros árbitros son muy capaces. Los entornos los condicionan y no nos hace crecer porque en algún momento llegan a distorsionar un resultado.

- ¿El VAR ayudó?

- El VAR es bueno, pero no está siendo bien utilizado. El problema está que al final es el árbitro quien toma la decisión.

