La provincia china de Hebei es desde marzo pasado la nueva casa del delantero ecuatoriano José Ayoví, quien milita ahora en el Shijiazhuang Gongfu, de la Segunda División de ese país, por lo que la adaptación a la cultura y gastronomía asiática es solo una de las partes a aprender a sobrellevar.

En entrevista con EXPRESO, Ayoví revela que no come en la calle y más bien lo hace en las instalaciones del club, donde preparan alimentos tradicionales. Además, asegura que está aprendiendo chino mandarín y que su intención es quedarse en el país por varios años.

- ¿Cómo le va con la adaptación a China?

Son nuevas experiencias las que estoy viviendo. Estoy aprendiendo una nueva cultura, otra forma de vivir. Acá todo es más tranquilo, las personas son cordiales y no se meten en la vida de los demás. Me siento feliz en este país que me abrió las puertas para demostrar mi fútbol.

- ¿Qué tal el idioma?

Es ahí justamente donde más se me ha complicado todo, pero ya estoy en el proceso de aprender el idioma; estoy asistiendo a clases y ya voy comprendiendo, ya puedo saludar en chino (entre risas). Cuando llegué acá (el 12 de marzo de 2023) no entendía nada de lo que me decían, por eso me pusieron un traductor para que no se me complique la comunicación, él me acompaña todavía a todos lados para que me ayude con el idioma.

- ¿Y con la comida asiática, qué tal le va?

No me gusta (sonríe apenado). Comen cosas raras como sapos, gusanos, alacranes, murciélagos, cosas que no probaría y por eso prefiero no arriesgarme a comer en la calle o un restaurante. Preferiblemente como en las instalaciones del club, porque hacen comidas parecidas a las ecuatorianas y eso me ha ayudado mucho porque no sabría qué cocinarme.

El ecuatoriano con uno de los dirigentes a su llegada el 12 de marzo. Cortesía

- ¿No ha probado comida ecuatoriana en China?

No aún. Extraño esos ricos platos de mi país, ya tengo varios meses que no los pruebo. Desde que estoy acá todavía no encuentro un lugar donde los vendan. Y eso que cada vez que salgo a conocer la ciudad voy buscando restaurantes de comida ecuatoriana, pero nada que veo.

- ¿Se quedaría a vivir por mucho tiempo en China?

Es un país muy diferente a los que he conocido (jugó en México y Guatemala), las personas viven el fútbol de una manera diferente; son más tranquilos, no son tan pasionales como en otros países, pero sí, me quedaría a vivir por acá. Quiero hacer las cosas bien con mi equipo, demostrar mi calidad para poder quedarme viviendo un buen tiempo. Ya tengo 31 años y debo ir buscando ese lugar para jugar los últimos años de mi carrera.

- ¿En Shijiazhuang Gongfu le sacan provecho a su ‘olfato’ goleador?

Siempre jugué por las bandas porque soy rápido y puedo driblear a los rivales, pero acá me están poniendo en la posición de delantero. Sea lo que sea igualmente es una posición que ya conozco bien; en Barcelona (2017 y 2018) jugué junto a Narciso Mina en la delantera, Mina era el nueve y yo jugaba un poco más suelto. Jugar en esa posición no afecta mi juego, por lo contrario, me pone más cerca del gol y me gusta celebrar goles.