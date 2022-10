José Auad Valdez busca la presidencia de Emelec y conseguir la Copa Libertadores. Asegura que traerá empresas internacionales para ser parte del club y que no cobrará mensualidades a socios que están al día. Busca reformar el club y ya tiene entrenador. Además, su director deportivo será el campeón del mundo David Trezeguet.

- ¿Por qué ser presidente de Emelec?

-Porque toda la vida he sido identificado con Emelec. Yo soy el único de los dos candidatos que tiene una historia con Emelec. Fui mascota, jugador infantil, juvenil, salí campeón, jugué en las reservas. Fui dirigente de las divisiones menores y presidente de la comisión de fútbol de Emelec. Soy el único con propuestas firmes, traje a un campeón del mundo como David Trezeguet, hablé con Luis Figo y ahora he traído un campeón de Copa Sudamericana para ser entrenador, Alberto Valentim.

- ¿Cuál es el presupuesto con el que arrancará su gestión? Denos un aproximado, al menos.

-Yo no vendo humo. Cuando traje a David Trezeguet, vino con la compañía con la que él trabaja, Entourage, que está vinculada a Fly Emiratos Arabes y será uno de los primeros patrocinadores en el club, maneja de 3 a 5 millones anuales. Además de una compañía petrolera china con un rubro de 5 millones anuales. Entre esas dos, unos 40 millones de dólares. (También) La compañía Macron, con la que tengo un preacuerdo. Con Puma también he hablado.

- ¿Cuántos de los jugadores se quedarán en el club?

-De los nacionales hay que cambiar un 70 %. Y de los extranjeros, los de mi agrado solo (son) Sebastián Rodríguez y (Diego) García. Yo vengo hablando con el representante de Edwin Cardona.

- Va a reestructurar la plantilla, eso quiere decir que tendrá que indemnizar a los futbolistas con contrato. ¿Tendrá ese presupuesto?

-Hay contratos que son de nulidad absoluta, cuando el expresidente (Nassib Neme, aún vigente) ya estaba inhabilitado y suspendido. Él no podía firmar contratos.

- ¿Para usted es justo que los socios que no están al día voten?

-Totalmente. Si usted es socio de Emelec, ¿qué preferiría: pagar eso o mantener a su familia en la pandemia?

- Obviamente a la familia, pero no todos los casos son iguales. Hay quienes no tienen la antigüedad o llevan años sin pagar.

-Es que hay muchos socios que no han pagado porque no saben a dónde se va la plata, no hay rendición de cuentas.

- ¿Dónde queda el principio de equidad con los socios que sí cumplen los requisitos para votar?

-Yo defiendo a todos los socios, porque los que están al día no van a pagar los seis primeros meses de mi gestión.

- ¿Está dispuesto a renunciar a esos ingresos?

-Así es, porque vengo con una inyección nueva. Además se va a rebajar el tema de las alícuotas, quitar el tema de la inscripción de los $ 60 para que suban los socios, porque quiero que Emelec tenga 100 mil.

- Usted defiende los estatutos, ¿pero no es contradictorio querer que los socios que incumplen con los requisitos para votar, lo hagan? Cuando este dice lo contrario.

-No es un contrapunto, es que es la sentencia del juez.

- Pero usted lo pidió.

-No solo yo, sino un grupo de socios que se cansaron de pagar.

- ¿Entonces para usted el estatuto puede ser vulnerado, según la finalidad?

-Nosotros presentamos una acción de protección defendiendo al socio, y el juez de primera instancia nos dio la razón. Yo le digo una cosa: si no fuera por Pepe Auad, seguirían Rescalvo, Neme; (soy) el único socio que ha tenido los pantalones para enfrentarse a este señor que ha manejado a Emelec como si fuera una hacienda. Si yo no defiendo a Emelec, ¿quién?

José Auad tendrá en su dirigencia al exentrenador y jugador azul, Carlos Torres Garcés (d). Christian Vásconez / Expreso

- ¿Qué sensaciones le deja este Emelec 2021?

-Lo vengo diciendo desde hace cuatro años. Dije que si Emelec no hacía una base de extranjeros con una buena columna vertebral, iba a fracasar. Lo dije hace cuatro años, hace tres años y hace dos años cuando perdimos con Talleres en el Capwell, cuando este entrenador inepto (Rescalvo) sale a jugar con Bagüí por derecha. Conmigo Rescalvo no va a ir y lo primero que haré en Emelec es sacarlo y meter a mi entrenador.

- Igual tendría que sentarse a negociar con Ismael Rescalvo.

-Con él tendré que sentarme a darle la mano y despedirlo.

- ¿Y el contrato actual?

-El contrato es ilegal. (Neme) Está inhabilitado y suspendido por un juez por no respetar los estatutos de Emelec. Este contrato (con Rescalvo) hay que revisarlo, y desde la fecha que está si está inhabilitado, el contrato queda nulitado. Soy un hombre educado, no tengo nada en contra de Rescalvo, él no tiene la culpa sino el que lo contrató.

- Ha hablado de muchos entrenadores, pero ahora aparece Valentim. ¿Es el definitivo?

-Los tiempos van cambiando. Yo hablo cosas reales. Hablé con Kaká, Vanderlei Luxemburgo, Falcao, Ricardo Lavolpe, Jorge Luis Pinto, con técnicos de Mourinho. Una cosa es hablar y concretar. Él viene a firmar el precontrato. Vamos a ser campeones de Sudamericana con este entrenador.

- Está de acuerdo con tener en su organigrama de trabajo a una aficionada de Barcelona, Geraldine Weber.

-Es totalmente falso, en redes han dicho eso. El mejor presidente de Barcelona siempre fue emelecista, Isidro Romero Carbo.

- Hay una foto viral junto a Fricson George (gloria de Barcelona) y habla del equipo de sus amores.

-No, Geraldine Weber es emelecista 100 %. Esa foto que sacan es de hace seis años, pero confunden el tema porque Fricson es concejal de Daule y ella dice “mi compañero, del mejor equipo”, pero se refiere a la lista 6 (PSC).

- ¿Cuál es su principal sueño como presidente de Emelec?

-Llegar a ser campeón de la Copa Libertadores.