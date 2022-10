Para el estratega venezolano César Farías, Aucas es el favorito para vencer a Barcelona en la final de la LigaPro.

"Aucas es el favorito, de eso no tengo ninguna duda. Puede ganar Barcelona, porque las finales se juegan. No estamos diciendo nada que no sea verdad. Barcelona es un gran equipo, tiene una grandísima historia, muy buenos jugadores, gran técnico, eso no lo desconocemos, pero por eso no vamos a minimizar a nuestros jugadores ni vamos a minimizar el trabajo de la institución", expresó el DT Oriental en una entrevista con GolTv.

Sobre la mejora que tuvieron los capitalinos desde su llegada al banquillo, el estratega llanero afirmó no querer sonar vanidoso, pero reconoce que el equipo creció notablemente.

"Somos el equipo que terminó primero en la general, el equipo que ganó la segunda etapa de manera invicta, los que más marcamos goles, los que menos recibimos. Tenemos jugadores de experiencia, jugadores que han sido campeones".

Las finales entre Aucas y Barcelona están programadas para el 6 y 13 de noviembre próximo, ambas a las 18:00. La primera se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil y la de vuelta en el Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.