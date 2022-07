El 26 de junio de 2022 pasará a la historia como el día más importante, hasta la fecha, en la carrera deportiva del karateca José Antonio Acevedo. Haber conseguido el único oro de Ecuador en esta disciplina en los Juegos Bolivarianos 2022, marcan un antes y un después.

Con la medalla colgando del pecho y varios moretones en la cara, producto de los intensos combates, José cantaba orgulloso ese día el Himno Nacional, mientras por su cabeza pasaba la película de su vida: no nació en Ecuador, a los 8 años descubrió el deporte en su natal Caracas y pese a competir durante 10 años y ganar varias medallas importantes, nunca llegó a integrar una selección nacional, sino hasta los 18 cuando llegó al país “donde sí valoraron el nivel”.

Hoy, el deportista de 22 años, cuenta sin tapujos que es hijo de ese éxodo nefasto, pero “gracias a Dios” con un final feliz. De mamá machaleña y papá venezolano, el joven kareteca da fe de que los sueños se cumplen, sea en el país que sea. Que pese a practicar el deporte por muchos años y no tener un reconocimiento a su trabajo, “las cosas llegan cuando deben suceder”. Él es un ejemplo vivo de ello.

“Decirte que estoy contento y motivado al 1.000 es lo menos. Ha sido un camino de mucha preparación, de muchos años en los que incluso hubo momentos que me provocó tirar la toalla, pero no lo hice. Cuando amas lo que haces hay que seguir y seguir, porque el tiempo de Dios es perfecto”, comenta Acevedo a EXPRESO antes de ganar el fin de semana pasado el campeonato nacional ecuatoriano en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Prev Next En el Mundial de Dubai José Antonio superó 3 rondas, en noviembre de 2021. Cortesía

Con 22 años, Acevedo suele ser el más el joven en los podios. Así fue con el oro en el Sudamericano de Guayaquil. Cortesía

El giro de tuerca se da en el 2018, casi al año de haber llegado a Ecuador, cuando José fue convocado a la selección nacional y desde entonces su carrera despegó. En noviembre de 2021 participó en el Mundial de Dubai, donde superó tres rondas y a inicios de 2022 consiguió el primer lugar en el Campeonato Sudamericano, en Guayaquil, logros que sumado al oro bolivariano considera ya como los más importantes.

“Había muchísima expectativa en estos Juegos Bolivarianos, eran mis primeros juegos del ciclo olímpico, los primeros en la elite, y donde el karate de Ecuador buscaba con ansias empezar bien. Sabía la importancia de ello y gracias a Dios las cosas se dieron para bien”, precisa.

En Valledupar, Acevedo ganó las seis peleas que se le interpusieron en el camino en la división kumite -84 kg. Si a eso se le suma, que en todo el torneo nunca enfrentó al dominicano que venció en la final y que de todos ellos, entre los que había incluso campeones mundiales, Acevedo era el más joven, la medalla cobra mucho valor.

“Trabajé mucho en mi estrategia y en la ansiedad, porque la mayoría de las veces me dejo llevar por los nervios, pero el trabajo mental tuvo buenos resultados”, acota feliz.

LOS INICIOS

José Antonio comenzó la practica a los 8 años en su natal Venezuela. Alos 18 llegó a Ecuador. Cortesía

Cuando José Antonio habla del karate habla de su vida entera. Se enamoró del arte marcial en Venezuela, muy pequeño, a los 8, cuando su mamá decidió que aprendiera defensa personal y los profesores Gilberto Parra y Jennifer Molina lo cogieron a cargo. Disputó torneos importantes, ganó varios medallas y a lo máximo que llegó fue a equipos estatales, pero nunca una selección nacional. Había impotencia.

“Ese tipo de cosas sí te desalientan, sobre todo cuando le dedicas tantos años y ese ascenso no llega. Pero las cosas pasan cuando tienen que suceder”, dice convencido. Ese momento sucedió en 2018 cuando tuvo que dejar su país por la crisis e hizo suya la tierra de su madre, en Machala, provincia de El Oro, donde ya había ido varias veces, pero solo de visita. Fue ahí que se presentó a unas prácticas y no pasó ni un año que fue llamado a la selección ecuatoriana.

“No lo podía creer. Los entrenadores vieron potencial y como mi mamá es ecuatoriana y mi papá venezolano, pude seguir y aprobar el proceso. Hoy en día cuando los que fueron mis compañeros en Venezuela me ven compitiendo por Ecuador me dicen: ‘qué lástima que ya no estés’. Amo Ecuador. Estoy muy feliz acá. Actualmente ya no puedo representar a Venezuela y tampoco es que tenga ese deseo, pero mi código mundial en el deporte es por Ecuador y estoy encantado que así sea”, añade.

Y es que el país ya se le metió a Acevedo por los poros. Dice que ya no puede vivir sin el encebollado de pescado, incluso cuando sale a competir al exterior, lo primero que hace al volver es servirse uno. Sin embargo con cierta nostalgia habla de que aún familia suya está en Caracas, pero se mantiene en contacto por las redes sociales.

EL CRONOGRAMA

En lo deportivo, el siguiente paso del deportista es un concentrado de entrenamiento de dos meses en Quito que ya empezó hace pocos días, y que está enfocado específicamente a los Juegos Suramericanos que serán en Asunción, Paraguay, en octubre. Esos serán ya sus segundos juegos del ciclo olímpico, donde estarán casi los mismos contrincantes que ya enfrentó en los Bolivarianos, solo que se sumarán algunos países como Brasil, que es una potencia mundial. Pero no tiene miedo, al contrario, está habido por volver al tatami. Quiere más oros para Ecuador.

Pese a que el karate no está aún dentro del programa de los Juegos Olímpicos, eso no es un freno para Acevedo. “Si bien competimos en Juegos Bolivarianos, Suramericanos e incluso Panamericanos, no llegamos a la cita máxima aún. Hace poco lo incluyeron, pero lo volvieron a sacar; sin embargo todos esperamos que para los Juegos de 2028 ya estén de vuelta. Eso no me desalienta, sino que me anima a seguir porque recién estoy empezando y debo estar preparado”, acota repleto de ilusión. El camino recién inicia.

EL DETALLE

Ecuador consiguió 1 oro, 2 platas y 3 bronces en el karate de Valledupar. Al primer lugar en kumite -84 kg, Acevedo se colgó también la plata en kumite por equipos varones.