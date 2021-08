Jorge Delgado: “Lo de Augusto Morán fue positivo, pero yo tengo mi propia línea”

Jorge Delgado Panchana es sinónimo del deporte. No solo por su recordado cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, sino por sus más de 50 años involucrado en el crecimiento y fomentación de la natación. Trabajó junto a Augusto Morán, actual presidente del COE, y Danilo Carrera, su contendor en esta elección, y anhela el máximo cargo para marcar su propia huella. Habló con EXPRESO de sus planes, quejas de deportistas y qué pasaría si no gana esta candidatura.

- ¿Cuándo decidió que quería presidir el COE?

-Algunas federaciones nacionales conversaron conmigo, nadie se pronunciaba a la candidatura y me dijeron que reunía cualidades para ser presidente. Tengo más de 50 años involucrados en el deporte. Vi a muchos presidentes del COE, desde Voltaire Paladines Polo hasta Morán. Y he tenido un lapso involucrado en el tema político, su desarrollo y siendo parte del mayor logro del Ecuador, tres medallas de oro, más cuatro diplomas es un reto duro de superar.

- Trabajó en el COE en la época de Carrera y Morán, ¿qué diferencia haría como presidente?

-El hecho de haber estado involucrado en el deporte olímpico como entrenador, dirigente y miembro del Comité ejecutivo, tanto en la gestión de Carrera y Morán, me han dado un ‘background’ para poder tratar de servir al deporte olímpico de la mejor manera. La acepté como un desafío y además nunca ha habido un atleta olímpico presidente del COE. El que esté arriba tiene que conocer los dos lados de la cerca para poder hacer un discernimiento y tener una buena idea de lo que se quiere lograr. Será como una competencia.

- ¿Cómo le va con la administración?

-La administración es una cosa que se tiene que manejar con mucho celo. He sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación por dos períodos y he aprendido administración deportiva porque hay que lidiar con un plan operativo anual, un plan de alto rendimiento, entregar facturas y eso es algo micro, acá en el COE es macro con 44 deportes.

- ¿En qué consiste su proyecto como presidente?

-Lo principal es lo que nos falta, recursos. Tenemos que llegar de alguna manera a la empresa privada que ha dejado de darlos. Luego, los lineamientos son los mismos: mejorar comunicaciones con federaciones provinciales, nacionales, Fedenador y Ministerio del Deporte. Ese es el marco en el que se trabaja. Ahora, hay que tratar de que se implemente esta ley para que se pueda deducir impuesto a la renta a las empresas privadas que ayudan. Pero eso tiene que pulirse.

-¿Cuál será su equipo de trabajo y si trabajan actualmente en el COE?

-Todas son personas d el deporte, hasta que no se cierren las listas no puedo dar los nombres. Nadie entra por la ventana. Hay de todos lados. Una lista pluralista.

Delgado toma estas elecciones como una competencia más en su vida. Es un gran desafío para él. Amelia Andrade / EXPRESO

- ¿Cómo califica la gestión de Augusto Morán?

-Creo que ha sido positiva. Los logros hablan por sí solos: tres medallas olímpicas y cuatro diplomas. Eso habla de un trabajo de ocho años para esa consecución. Pienso que ha sido buena, como a toda gestión vienen las críticas, desmerecer las destructivas y tomar las positivas. El que no hace nada no se equivoca y el que hace mucho tiene sus aciertos y errores. Al igual que Carrera.

- ¿Mantendrá la misma línea de trabajo que Morán?

-No, yo tengo mi línea propia. Debo ver en qué el Ec. Carrera y Morán acertaron y se equivocaron y tratar de no cometer sus errores.

- ¿Y los ha detectado?

-Bueno, siempre. Cuando se presenta una situación con tal selección, uno mira y hace su propia determinación. Yo no soy dueño de la verdad, tengo que asesorarme de las personas que saben.

-Dijo que en los dos JJ.OO. de Múnich fue cuarto sin ayuda de nadie. ¿Cree que todos los deportes tienen esa visibilidad y respaldo para lograrlo?

-En 1988, en Seul, se permite que los deportistas profesionales reciba dinero. En el pasado, cuando competía, no podía recibir ni como ayuda. Me podían ayudar con un pasaje o pagar hotel, pero no podía recibir como ahora mensualmente una cantidad de dinero. Recibía viáticos como gasto de bolsillo pero algo insignificativo. Las necesidades de entrenamientos eran diferentes. Esto cambia en 1973, cuando la tecnología inicia en el deporte. Me ha tocado vivir con ayudas y sin ayudas, ya me retiré porque tenía que trabajar si hubiera podido entrenar hubiera ganado medalla en Moscú, tuve que trabajar porque terminó mi beca universitario, yo terminé mi carrera a los 24 años. El pico de un nadador a los 28 años. El deporte evoluciona y la dirigencia también con sus programas.

- Su hijo Pablo Delgado fue como fisioterapeuta a los Juegos. ¿Cómo llegó ahí?

-El departamento médico arma su equipo de trabajo. Yo no soy presidente del COE, quien lo contrata es el departamento médico porque tiene una maestría en Barcelona y es un profesional competente. Usted dígame si yo fuera el presidente de COE y lo contrato, puede criticarme, pero no fue así. Quien lo ha dicho parece tener algo de envidia en el tema.

Delgado estuvo en la dirigencia de Danilo Carrera y en la de Augusto Morán. Amelia Andrade / EXPRESO

- ¿Ha presenciado algún acto de corrupción en el COE?

-No, yo no he visto ningún tipo de corrupción en la etapa de Morán. Cuando veo esas cosas me voy a mi casa. No he visto ninguna de esas situaciones.

-Según John Zambrano, vicepresidente del COE, su labor como jefe de misión es más importante que la de Augusto Morán, que no le falte nada a los deportistas. Y Hubo quejas de atletas que no tenían entrenador.

-Yo estaba a cargo de 100 deportistas y si uno sufría un accidente yo tenía que cuidar que tenga atención médica, que no le falte nada. En los días de los Juegos se presentaron, más que nada con la transportación que estaban corto de personal de apoyo, empezaron a traer personas jubiladas, pero para esos estábamos nosotros. El jefe de misión trabaja 24 horas del día. No llegó la ropa de los que tenían que competir, mire dónde se fue, se fue a Sapporo y hay que traerlo. Son cosas que pasan y sobre todo en un país donde se habla japonés. Es un cargo de 24 horas y con tensión. Cuando se cayó Campos a la bicicleta, un atleta dijo que tenía 5 lesiones para que lo revisen y que tengamos soluciones. Tenemos diferentes deportes, diferentes entrenamientos y formas de pensar. Que no se llevan bien con sus presidentes y mediar.

- ¿Está en contra de los reclamos de deportistas?

-No estoy en contra, lo que me parece es que todo debe decirse en su momento. Pueden quejarse, tienen su derecho, pero hay que saber dónde. Reunir una rueda de prensa en su país y ahí decir todo, pero somos embajadores y tenemos que dar una mejor imagen como país, entonces se deben resolver los problemas en casa. Canalizar el tema para poder tener el resultado que ellos quieren y no dañar la imagen del país.

Delgado considera que el reclamo de los deportistas es justo, pero no fue en el lugar oportuno. Amelia Andrade / EXPRESO

- Los atletas buscan una mejora económica.

-Hay una tabla de logros que se asignan valores, pero eso lo maneja el Ministerio del Deporte que deberá revisar las políticas que tiene para entregar recursos a deportistas para darles más dinero y también creo que debería existir una rendición de cuentas para saber en qué están gastando. Es su dinero, como su salario, pero estamos hablando de un dinero para mejorar el rendimiento deportivo.

- ¿Está satisfecho con el Plan de Alto Rendimiento?

- Pienso que es bueno, pero que se puede mejorar. Hay que despolitizarlo. El problema es el papeleo, la burocracia y le han quitado al deporte la parte ejecutiva. Por ejemplo, y en natación tenía el campeonato mundial de piscina corta y hay un rubro asignado por el POA, pero la Federación internacional decide hacer una de aguas abiertas y eso no está en el POA y tenemos que ver cómo llevamos nuestro equipo de aguas abiertas que es insignia, somos referentes mundiales y ahí viene la gestión para llevarlos y no pasarme del rubro, viene la auditoria, hay que ver como se mueven las piezas. Tiene que ser más ágil y menos burocracia.

-¿Cómo es su relación con el actual Ministro de Deportes, Sebastián Palacios?

Recién lo conozco, me enteré que fue ciclista, tiene otra visión del tema, no ha sido atleta olímpicos, sí seleccionado nacional. Por su cargo nunca hemos conversado como con usted, porque siempre está en algo. Ya habrá la oportunidad de conversar.

-Al principio me decía que la presidencia un gran desafío y el COE ha recibido muchas críticas a raíz de los JJOO. ¿Cree que su nombre puede empañarse?

-Las críticas siempre van a haber, hay muchos resentidos por el mundo. Vivimos una situación económica difícil, vivimos enojados y los que están enojados buscan hacer daño con la crítica. Hemos tenido la mejor actuación de Ecuador en unos JJ.OO. y será difícil de repetir. Tomó 25 años ganar medallas, lo que hizo Carrera fue cimentar la base para estos logros. Ahora hay una cimentación para el futuro y no vale la pena que se pierda.

- ¿Qué piensa de su contrincantes Danilo Carrera?

-Nos une una amistad de muchos años. Ha hecho muchísimo por el deporte y esto es como una competencia. Yo soy un olímpico y él es un olímpico, quien gane va a hacer las cosas por el olimpismo. Si él gana estoy aquí 110 % y si es al revés, me gustaría que me diga lo mismo, porque no es una lucha de clases o enemistades solo estamos compitiendo por tratar de liderar por cuatro años el movimiento olímpico.