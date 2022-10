Es el centro de atención en el gimnasio de lucha y también por los lugares que recorre en las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Jorge Andy trata de tomar con calma la atención que ganó tras su sorpresivo matrimonio con la deportista paraguaya Samira Lezcano, a pocos días de conocerse en los Juegos Suramericanos.

Un poco tímido al inicio, confiesa que le ha costado esta ‘fama’, pero justificó que lo hizo al encontrar al que calificó como “el amor de mi vida”.

Mientras da detalles de su relación, el luchador tricolor se toca varias veces el anillo con el que selló su unión con la luchadora paraguaya.

“Ha sido complicado llegar a dar explicaciones. Todos sorprendidos por mi matrimonio. Estoy en el proceso de encontrar las palabras perfectas para que me entiendan”, contó el deportista.

Toma con tranquilidad los gritos de ‘viva el novio’ o cuando le dicen que es el ‘novio del año’, y poco a poco espera dar forma al lugar donde recibirá a Samira cuando llegue al país, a finales de este año.

Si había algo que más le preocupara a Andy en todo este proceso era la reacción de su entrenador, Vinicio Zuleta, a quien considera como su padre.

“Está sorprendido que me casé. Es la única persona a la que quiero darle las explicaciones. Con su seriedad me dijo qué hiciste, me preguntó las razones. Seguimos en esos diálogos”, señaló Jorge.

El entrenador contó que lo primero que hizo al ver al luchador fue ‘halarle las orejas’. Resaltó que lo apoyará, pero que Andy debe tomar en cuenta que asumió una nueva responsabilidad y que debe llevarla de la mano con su actividad en la lucha olímpica.

Prev Next El luchador olímpico asegura que su entrenador, Vinicio Zuleta (c), es como su padre. Gustavo Guamán / Expreso

Andy, aparte de ser seleccionado nacional, tiene un ingreso como instructor de un club de lucha de la Concentración Deportiva de Pichincha. Gustavo Guamán / Expreso

Él, por su parte, sonríe al recordar que tras su matrimonio no faltaron las especulaciones de que tomó esa decisión porque su amada estaba embarazada o que iba a quedarse en Paraguay para representar a ese país. Esos rumores los aclaró con Zuleta. “Le dije que me enamoré, fue un flechazo. Ella brillaba por encima de todas las mujeres”, aseguró.

El deportista confesó que se siente feliz, pero también tenso. “Lo que se viene es fuerte. No a todos les agrada la idea”, confiesa, aun así su nuevo estado civil es una motivación más en su carrera.

Con Samira, de 18 años, se han puesto como meta seguir con fuerza en la lucha con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

A la par de sus entrenamientos, Andy tiene un ingreso como instructor de un club de lucha de la Concentración Deportiva de Pichincha, entidad que además le brinda hospedaje y alimentación.

Espera poder ser parte del Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte y que empresas privadas lo auspicien y se sumen a su historia deportiva y de amor.