Jorge Andy y Samira Lezcano, una historia de amor y lucha Suramericano

Ninguno de los dos obtuvo medallas para sus países en los recientes Juegos Suramericanos de Asunción 2022, pero coinciden en que se llevaron de ahí algo más que el oro. La historia de amor del luchador ecuatoriano Jorge Andy y la paraguaya Samira Lezcano bien podría haber sido sacada de un libro o de una película romántica, pero no, es real.

Se conocieron el 1 de octubre, el día del desfile inaugural en el estadio Defensores del Chaco, y 14 días bastaron para desarrollar un vínculo sentimental tan fuerte que lo sellaron casándose, el domingo 16, en el Registro Civil del barrio San Pablo de Paraguay.

Andy, de 24 años, federado por Concentración Deportiva del Pichincha e integrante de la selección ecuatoriana de lucha libre en la categoría 86 kilogramos, protagonizó una inédita historia de amor durante unos Juegos que coincidentemente llevaron el eslogan “En busca de tus sueños”, algo que dice haber encontrado en Samira, también seleccionada guaraní, de 18 años.

“Muchos no ganamos una medalla, pero yo gané un amor real... Siempre me reí del amor a primera vista y, mire, me pasó esto. Fue un verdadero flechazo. Venir de tan lejos para encontrar el amor es anecdótico”, precisó emocionado el deportista tricolor, quien ya fue bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar.

La noticia la viralizó el medio digital paraguayo Cero Censura, que siguió de cerca y transmitió en vivo el matrimonio en sus redes sociales.

El domingo 16 de octubre, un día después de la clausura de los Juegos, cerca de las 19:30 de Paraguay (17:30 de Ecuador), Jorge y Samira acudieron al Registro Civil para unir sus vidas. Él, acompañado de Mauricio Sánchez, otro miembro del equipo nacional, quien fue su testigo, entró a la sala donde lo esperaba Samira, acompañada de su padre y otros familiares y amigos.

Ambos comenzaron el registro de sus datos vestidos de civil, pero al momento de firmar el acta y darse el sí, se pusieron las mallas de competencias de sus selecciones con las que se conocieron.

“La magia existe. Yo desde el primer día que la vi quedé flechado. Pablo Vera, capitán de la delegación paraguaya, fue quien hizo de cupido. Le pedí que me la presente, y cuando el momento se dio, ella solo me estrechó la mano y se retiró. No me dejó decirle ni ‘mucho gusto’”, contó a EXPRESO entre risas Andy, quien este lunes 17 de octubre estaba viajando desde Asunción y tenía previsto arribar a Quito cerca de la medianoche.

Mauricio Sánchez, integrante de la selección ecuatoriana de lucha, fue testigo del enlace de la joven pareja y entregó los anillos. Cortesía

El tricolor en los Juegos Suramericanos disputó 2 combates. En la eliminación directa de los 86 kg perdió ante el venezolano Pablo Ceballos, mientras que en el repechaje no pudo con el argentino Pablo Llanos. Samira fue algo similar, solo que ella llegó a la disputa por la medalla de bronce en la lucha libre femenina de los 57 kg, donde perdió el 14 de octubre ante la venezolana Yohelis Valera.

“Yo era nueva en esa categoría, estaba debutando con chicas más adultas, pero igual él fue el primero en bajar a abrazarme y felicitarme, eso me sorprendió porque recién nos conocíamos y me enamoró que me apoyara. Ya con eso me di cuenta de que él quería algo conmigo”, acotó Samira también para EXPRESO desde Asunción.

Todo se concretó el viernes 14 de octubre. Después de las competencias, los deportistas fueron invitados a una integración en una discoteca paraguaya, a la que también asistió Jorge.

“Él estaba muy pegadito y me abrazaba; era notorio. De un momento a otro me pidió que sea su novia y yo solo sonreí del nerviosismo. Luego, ahí mismo, me tomó de la mano, se arrodilló y me pidió matrimonio; lo hizo delante de todos los deportistas. Yo acepté, le di un beso y todos empezaron a gritar como si hubiéramos ganado la lotería”, recordó.

Tras el regreso de Jorge a Ecuador, Samira se quedó en Paraguay. Estarán separados por dos meses, hasta que ella termine el colegio; a finales de noviembre se gradúa. Los planes son que venga a vivir a Ecuador.

“Me quedé triste. Le dije que lo amaba mucho, que estaba encantada de haberlo conocido y que mientras seamos felices, no hagamos caso a lo que vayan a decir las personas. No conozco Ecuador, pero por internet he visto que es lindo. Creo que seré muy feliz allá”, finalizó emocionada la paraguaya.