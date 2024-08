Jonny Uchuari hace la diferencia: Un futbolista que se graduó de abogado

Con los libros de leyes bajo el brazo y con el fútbol a toda hora. En ambos ha puesto, eso sí, mucha pasión. Por eso, Jonny Uchuari es hoy, para los hinchas y peloteros, el Abogado del gol. O el Abogado Pipiolo, como lo llaman con cariño sus amigos.

A sus 30 años, el volante lojano que actualmente juega en el Amazonas de la Serie B de Brasil, acaba de obtener su título como profesional de las leyes.

Es uno de los pocos jugadores que, mientras jugaba, estudiaba. Aprovechar el tiempo fue muy beneficioso para él, y deja como lección que los teléfonos y las computadoras pueden ser de gran utilidad para los jugadores, además de ver videos en redes sociales.

Estudiaba a distancia. Todo comenzó en 2018, cuando llegó a El Nacional. Luego, cuando llegó al Deportivo Cuenca, solo en 2020 dejó las clases por un año. Pero luego retomó, le puso todas las ganas y se graduó de abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el 24 de junio de 2024.

Conocido como Pipiolo, con un amplio recorrido en varios equipos, Uchuari, quien a los 17 años estuvo en el Mundial Sub-17 en México 2011, habló con EXPRESO sobre su nueva profesión, que espera vincular al deporte.

¿Qué te motivó a estar jugando y estudiar derecho penal?

Hay un detalle que hay que valorarlo al máximo, que solo el fútbol lo tiene: a los 35 años ya eres ‘viejo’; o te dejan en el banco de suplentes o quieren que te vayas del fútbol activo. Por eso opté por estudiar a distancia.

Después de los entrenamientos me dedicaba a estudiar en la computadora; fueron varios años desde que estaba en Deportivo Cuenca. Lo hermoso fue que antes de que terminara mi carrera de jugador ya tenía la otra. Le doy gracias a Dios por la determinación que me dio.

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la vida deportiva al estudio?

Fue un poco complicado cuando estaba fuera de Ecuador, pero cuando volví me ayudó mucho estar en el país para poder ir de manera presencial a los exámenes. Yo quería ser abogado; era como si cada vez que tomaba la computadora me metiera a un partido.

¿Lo de futbolista te será útil en la carrera como abogado?

Me sirve de muchas cosas, como tener el campo abierto en el derecho deportivo, donde he experimentado muchas cosas, y también en lo social. Cuando termine mi carrera como jugador activo, elegiré cuál será el camino a seguir. Lo bueno es que estoy preparado para darlo todo, como lo hago en la cancha.

¿Alguna vez pensaste en estudiar derecho mientras comenzabas tu carrera, o fue una decisión que tomaste después?

La verdad, al inicio me gustaba estudiar medicina; según yo, iba a ser doctor. Esto fue antes de iniciar mi carrera de futbolista. Lo de la salud me atraía mucho cuando era chico. Pero después, cuando ya jugaba, el tema de la abogacía me iba gustando, sobre todo cuando veía que la podía aplicar en mi carrera de jugador. Fue una decisión en el camino y me gustó estudiar derecho.

¿Cómo fue la reacción de tus compañeros de equipo y entrenadores cuando decidiste estudiar leyes?

Al inicio no decía nada; estudiaba en perfil bajo, como se dice, en voz baja, todo calladito, aunque algunos amigos sí sabían. Fue cuando estaba en Deportivo Cuenca. Pedro Larrea fue el primero en saber. Ahora que me gradué, todos los compañeros y entrenadores me felicitaron. Tuve que pedir permiso en Libertad para poder dar los exámenes presenciales.

Ha sido una experiencia única, es algo que me hace feliz porque esto le sirve a muchos chicos que están iniciando y que pueden darse un tiempo para los estudios.

¿Crees que tu experiencia en el deporte te ha dado una perspectiva única en tu futuro trabajo legal?

No he encontrado un tema especial que quiera defender. A veces me han consultado sobre contratos de jugadores con dirigentes, que a veces no se cumplen. Eso sí lo he vivido muchas veces; siempre pasa y se tiene que arreglar entre jugador y dirigente. Siempre me gusta que el jugador salga ganando. Un ejemplo que he visto es cuando se hace un contrato de un año y a veces solo le pagan seis meses; seis meses se quedan sin jugar o no les pagan.

¿Qué te inspira más en el futuro como abogado?

Hay un tema que me gusta muchísimo, que tiene que ver con la criminalística, ya que está relacionado con la medicina. En el colegio tenía interés en esa línea. Además, me gustan las series de televisión relacionadas con la salud y las investigaciones judiciales.

¿Cómo manejarás la presión en la sala del tribunal en comparación con la que enfrentabas en el campo de fútbol?

En su momento me tocará sentir la presión en una sala; por ahora, estoy enfocado en el fútbol y tengo la presión de Amazonas, que tiene mucha hinchada. A veces me imagino cómo será defender a mis primeros clientes; estoy preparado también para eso.

¿Tienes algún consejo para otros deportistas que están pensando en hacer una transición a una carrera diferente?

Un consejo especial para todos los chicos que están en esta carrera del fútbol: deben darse un tiempo para estudiar, ya que la etapa de jugador es muy corta. Si estudian, a los 35 años, ya podrían estar ejerciendo lo que les guste. Si no se llevan bien con el estudio, que vayan considerando una opción más para ganarse la vida.

Aprovechaste el estar en Loja para graduarte.

Lo bueno de la vida es que estuve en mi ciudad, Loja, durante seis meses, en (el club) Libertad, y todo coincidió en cosas hermosas. Pude terminar mi carrera y graduarme en la Universidad. Además, cuando estuve en Loja nació mi hijo, que es una de las bendiciones más lindas que se puede tener. Y jugar en mi ciudad después de algunos años son detalles únicos. Ahora estoy en Brasil tratando de seguir cumpliendo los sueños.

¿Cómo te dicen los amigos, como jugador o como abogado?

(Risas) De mis compañeros jugadores, nadie me ha dicho abogado Uchuari; me dicen Abogado Pipiolo (apodo) y me preguntan cómo fue el estudio. Aquí en Brasil, muchos me comentan sobre la profesión. En Ecuador, Pedro Larrea siempre me decía abogado, pero era antes de graduarme. Los hinchas, cuando se me acercan, me preguntan si soy en realidad abogado.

¿Cómo defines la nueva experiencia en Brasil con Amazonas?

Es algo lindo volver a jugar fuera del país. Es una experiencia social y deportiva debido al idioma y la cultura. Estoy adaptado a mi nueva casa y la idea es hacer historia aquí.

