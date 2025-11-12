¿Joel Ordóñez es el nuevo objetivo del Inter de Milán para reforzar su defensa?

El zaguero ecuatoriano podría protagonizar un traspaso millonario al Nerazzurri en el próximo mercado invernal

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado europeo. Según el portal belga VoetbalNieuws, el Inter de Milán planea hacer un intento formal por su fichaje en enero de 2026, buscando reforzar una defensa que ha mostrado debilidades durante la temporada.

El interés del club italiano se debe a varios factores: la necesidad de fortalecer su zaga central, la proyección del jugador y su participación con Ecuador en el Mundial 2026, evento que podría aumentar considerablemente su valor de mercado. Actualmente, Ordóñez está tasado en 32 millones de dólares, pero el Brujas solo lo dejaría salir por una cifra cercana a los 46 o 52 millones.

Un defensor consolidado en Europa

Joel Ordóñez es pieza clave en la defensa del Brujas. ARCHIVO / EXPRESO

El zaguero vive su segunda temporada consecutiva en la Champions League, consolidándose como una pieza clave del club belga. Su versatilidad —puede jugar como central o lateral derecho— y su regularidad lo han hecho destacar, acumulando más de 1.100 minutos en 15 partidos y sumando incluso un gol esta campaña.

Contrato largo y proyección en ascenso

Ordóñez, quien tiene contrato con Brujas hasta 2029, renovó recientemente mejorando su salario, lo que podría complicar las negociaciones. Sin embargo, el interés del Inter confirma que el ecuatoriano es uno de los defensores sudamericanos con mayor proyección en Europa.

