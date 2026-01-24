Jhonatan Narváez es hospitalizado tras fuerte caída: ¿cuál es el estado del ciclista?

Jhonatan Narváez se tuvo que retirar del Tour Down Under 2026, al sufrir una fuerte caída en la cuarta etapa de la carrera

La misión de Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) de revalidar el título del Tour Down Under se terminó en la cuarta etapa, disputada la noche del viernes 23 de enero, tras una dura caída cuando se registraban 13 minutos de competencia.

El ciclista ecuatoriano reflejaba mucho dolor mientras era atendido por los médicos de la competencia australiana. El Lagarto tuvo que ser retirado en ambulancia, siguiendo el “protocolo por conmoción cerebral”, según la organización, tras caerse en una recta en la que un desperfecto en la vía pudo ser la causa del percance.

Adrian Rotunno, director médico del UAE Team Emirates, detalló que “desafortunadamente, Jhonatan Narváez y Vegard Stake Laengen estuvieron involucrados en accidentes separados en la etapa 4”.

Sobre el estado del pedalista tricolor indicó que “Narváez fue trasladado al hospital para una evaluación preventiva de columna y neurología. Presenta varias fracturas por compresión de vértebras torácicas estables que no requieren cirugía en esta etapa. Actualmente se encuentra estable y permanecerá hospitalizado en observación de su recuperación”.

El ecuatoriano se retiró de la carrera en camilla. ¡Qué no sea nada! 🙏 pic.twitter.com/xaIoz4Oxe1 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) January 24, 2026

Narváez se ubicaba en el segundo lugar, a seis segundos de su compañero Jay Vine, líder de la competencia, al inicio de la cuarta jornada de la carrera australiana, que se termina la noche de este sábado 24 de enero.

We have a medical update after @NarvaezJho and @VSLaengen were sadly forced to withdraw from the @tourdownunder 🇦🇺⤵️



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director) : "Unfortunately Jhonatan Narváez and Vegard Stake Laengen were both involved in separate crashes on Stage 4 of the Tour… pic.twitter.com/28UPihXpQT — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) January 24, 2026

Así fue la caída de Jhonatan Narváez

¡NARVÁEZ SE FUE AL SUELO! 😔 Jhonatan sufrió una DURA caída en la etapa 4 y se lo ve dolorido en el suelo. 😰 pic.twitter.com/8toNCVVQil — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) January 23, 2026

