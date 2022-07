Quince años después de vestir la camiseta de Emelec, Jefferson Montero Vite regresa a jugar en el estadio Monumental. La cita será el domingo, desde las 19:00, para enfrentar a Barcelona, pero ahora él llega con la camiseta del 9 de Octubre.

LigaPro: Gabriel Cortez sí jugará contra Barcelona en el Monumental; Garcés, no Leer más

Montero tiene mucho que contar sobre este partido. Dice que en su estancia en el extranjero se familiarizó mucho con ese estadio, debido a que su padre es hincha amarillo.

Jeff, ahora celeste y blanco, nos habla del partido, de las locuras con Gabriel Cortez, y del morbo que ha causado sus opiniones sobre Damián Díaz, jugador amarillo, cuando fue convocado a la Tricolor.

El domingo, los Montero estarán con la del 9, menos Pedro, el padre que es fanático amarillo.

- ¿A los cuántos años regresa al Monumental?

- Fue con la camiseta de Emelec que estuve la última vez, recuerdo que en ese partido había un equipazo al frente, a jugadores que años antes había visto por televisión como Pavo Noriega, Frickson George, José Cevallos y más figuras, gente grande. Creo que empatamos, luego nunca más volví.

- 15 años después al Monumental.

- Para mí es un gusto regresar, es algo emocionante, es un estadio gigante, mi familia estará en las gradas, son muchos sentimientos el volver a jugar en esa cancha.

- De la familia, todos quieren que gane, menos uno, su padre, seguro que se va a la Sur Oscura.

- Él va como debe ir, con la camiseta de Barcelona, siempre ha sido su equipo. Claro que me pidió que haya un empate, no quiere que nadie pierda, pero yo voy a ganar, esa es la meta.

No he dicho nada fuera de contexto (sobre Díaz en la selección), solamente di mi punto de vista.



- 9 de Octubre va con la desesperación de ganar y Barcelona por encontrar su juego.

- Lo de nosotros no lo llamaría desesperación, con una victoria ya salimos de donde estamos. 9 de Octubre tiene una buena plantilla y no es para estar desesperados. La idea es salir de esa zona. Barcelona ya está en la final, tiene un equipazo.

Barcelona volverá a jugar en su estadio contra 9 de Octubre Leer más

- ¿Qué pasa con el Kitu Díaz, las redes sociales revientan con ese tema?

- No pasa nada. A mí me pidieron una opinión de cualquier compañero de profesión, ese es mi sentir. Pero le pusieron mucha polémica, ustedes saben cómo se manejan esos temas en redes sociales, pero en realidad no pasa nada.

- ¿No hay drama o sí?

- Yo no tengo problema de nada, es como si a cualquiera le pides un punto de vista mío. Esto es fútbol y es así, pero no hay drama, no hay nada de nada. Créalo, la gente dice cosas.

- ¿Te has visto con Kitu Díaz?

- No, para nada, no hemos coincidido, pero siempre he dicho que es un gran jugador, eso está a la vista. No hay drama en nada, pero a la gente le gusta armar polémica. Nunca he dicho nada fuera de contexto. Solo dije mi punto de vista.

El partido ante Barcelona tiene muchos aditamentos, seguro será un encuentro durísimo.

- Barcelona vs. 9 de Octubre, su presencia, la del Loco Cortez y la ausencia de Carlos Garcés... hay mucho morbo.

- Eso es lo bueno del fútbol, yo al igual que Gabriel Cortez y los compañeros queremos ganar el partido. El Loco me dijo que saldrá con todo, la idea es una sola: ganar. Este partido tiene muchos aditamentos, pero el rival es durísimo.

- ¿Está consciente que el estadio estará en contra suyo, por su pasado en Emelec?

- Eso es lo bueno del fútbol, lo importante es que el estadio esté lleno, la gente se divierta en las gradas y yo en la cancha. Aquí quien paga la entrada está en su derecho de decir lo que sea, eso siempre ha sido así. Yo entro enfocado en lo que deseo y me olvido del resto. Siempre que se tiene un estadio lleno en contra es motivante.

- ¿Con los oídos cerrados ante el Barcelona?

- Es algo normal lo que pasa en los estadios, la gente se va a desestresar luego de tantos problemas y el fútbol sirve para eso.

- ¿Qué tal jugar con Cortez?

- Es un jugadorazo, te la hace fácil, creo que todos quieren tener un compañero de esos quilates. No hay que olvidar que es goleador.

- Vienen de una victoria y una derrota, así que con todo...

Mushuc Runa goleó a un impreciso 9 de Octubre Leer más

- Ante Mushuc Runa hicimos un buen partido, pero cometimos errores puntuales que no hay que volver a hacerlos.

- La meta es salir de la ubicación incómoda en la tabla general.

- En realidad, la idea es poder salir ya de donde se está, creo que una victoria nos pondría bien, tenemos un gran equipo, sé que nos va a ir de buena forma. El entrenador sabe cuál es la misión y se ha trabajado fuerte en eso.