La idea del entrenador Juan Carlos León, del 9 de Octubre, de poner en el ataque a Carlos Garcés, ante Barcelona, no se hará realidad. La noticia se la dio el directivo Dalo Bucaram, al expresar que el delantero manabita no podrá jugar ante su exequipo, porque tenían que respetar el pacto de caballeros que tenía con Carlos Alfaro Moreno, titular del Ídolo.

Garcés llegó a mitad de temporada al 9 de Octubre, luego de no tener minutos en el equipo de Jorge Célico. Pero antes se llegó al acuerdo de que el delantero no podía jugar ante su exelenco. Algo parecido se iba a dar con Gabriel 'Loco' Cortez, pero los directivos de 9 de Octubre tuvieron más participación con el ofensivo y lograron que la "cláusula" que se puso a Garcés, no se haga con Cortez.

El directivo Dalo Bucaram explicó de que se trataba: "Nos reunimos con la dirigencia de Barcelona. Carlos Garcés no podrá jugar ante Barcelona, Gabriel Cortez, sí. 9 de Octubre paga alrededor del 30% del sueldo a Garcés. La palabra pesa más que un papel".

Claro que si los dirigentes y el cuerpo técnico de 9 de Octubre lo consideran, podrían poner a Garcés en la cancha, pero ya lo dijo el directivo celeste, que se va a respetar aquella decisión.