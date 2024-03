Un jarabe, la causa del doping de Joel Burbano

Tras la investigación de EXPRESO sobre cuatro casos de dopaje en el ciclismo nacional, Joel Burbano, uno de los involucrados, se defiende. El deportista apunta a la doctora de la Vuelta al Ecuador 2023 como responsable, por haberle recetado de forma verbal el medicamento que ocasionó el positivo y por el que sería suspendido al menos un año.

Burbano sostiene que esto se dio en un control efectuado durante la ronda ecuatoriana. Específicamente, en la etapa tres, disputada el 27 de septiembre de 2023. Aquel día, antes de la partida en Machachi, el ciclista se acercó a la doctora oficial de la Vuelta, Daniela Salvador, para comentarle que tenía síntomas de resfriado. Hizo esta consulta ya que su equipo, Team Jonathan Narváez, no contaba con un galeno.

Lea también: Doping, un 'secreto a voces' en el ciclismo tricolor

La doctora, según la versión del deportista y que ha sido aceptada por la misma Salvador, le recetó de manera verbal tres medicamentos: ibuprofeno, Nasonex y salbutamol. El último es el prohibido a partir de cierto porcentaje. Sin ninguna receta, una persona del área técnica del equipo compró en una farmacia las medicinas y Joel las tomó antes de subir a la bicicleta.

Lima volverá a sede de los Juegos Panamericanos 2027 tras ocho años Leer más

Los 107 kilómetros de esa jornada entre Machachi y Cayambe colocaron a Burbano en el podio del día. “Después de esa etapa le realizan el control antidopaje y él hace el anuncio de que había ingerido el salbutamol de tres miligramos, por recomendación de la médica de la competencia”, detalla su abogado, Andrés Palacios.

El jurista sostiene que con la declaración, que consta en el formulario del momento de la prueba, el deportista justificó que actuó de forma prudente. Y añade que el jarabe “no tiene una prohibición para su compra, ni advertencia”.

Este medicamento pasó sin relevancia para el ciclista hasta el 22 de noviembre de 2023, cuando fue notificado por la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador. El salbutamol que había ingerido arrojó un valor de 1,65 ml, excediendo la cantidad permitida, de 1,2 ml.

Esta sustancia es un broncodilatador y la usan habitualmente las personas asmáticas para mejorar el paso del aire a los pulmones. Su consumo está regulado por la Asociación Mundial Antidopaje y requiere un permiso médico.

Kendry Páez: "Siempre quiero ser el mejor" Leer más

Tras recibir la notificación, el deportista se contactó con la doctora en busca de alguna explicación. Según los documentos del proceso, ella recuerda haberle recetado el fármaco de forma verbal, ante los síntomas de una infección respiratoria, pero asevera que indicó que el salbutamol debía ser en espray. Burbano, por su parte, dice que ella se lo recetó en jarabe.

“Es imposible probar su inocencia”, dice el abogado de forma clara, pues el Código Mundial Antidopaje es innegociable respecto a que el responsable final por lo que se ingiere es el deportista.

La audiencia del ciclista se realizó hace un mes y él reclama premura para conocer la sanción. Presentó todos los sustentos. Además, el hecho de haber declarado al momento del control que tomó los medicamentos sería una atenuante, pero en su entorno prefieren no adelantar nada respecto al tiempo de suspensión.

Joel Burbano estaba analizando retirarse del ámbito élite antes de conocer del caso de doping. CORTESÍA

Burbano señala que tras darse a conocer su caso, ha recibido el apoyo de ciclistas, aficionados, familiares y amigos, lo que le motiva a seguir en la lucha por probar su inocencia.

Tricolor: Así son las nuevas camisetas de Ecuador para la Copa América 2024 Leer más

Además, asegura que no quiere guardar información sobre este suceso. “Me alegro de que los medios también se interesen en este tema, porque nos permiten dar a conocer nuestra versión. Nunca en mis 17 años de carrera me ha pasado algo así y debo decir que jamás he recibido una sola capacitación en estos temas antidopaje”.

El ciclista adelanta desde ya que agotará todos los recursos para demostrar que no tuvo responsabilidad en este caso, pues quiere sentar un precedente. “En caso de no tener una sentencia favorable, me gustaría contar todo, porque sería tremendamente injusto y quisiera que lo que estoy viviendo les sirva de experiencia a los más jóvenes”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!