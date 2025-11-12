Finales ATP: Jannik Sinner pasa a semifinales y sostiene la # 1 mundial

El italiano Jannik Sinner se impuso este miércoles 12 de noviembre al alemán Alexander Zverev en dos sets, por 6-4 y 6-3, para sellar con autoridad su segunda victoria consecutiva y su acceso a las semifinales de las Finales ATP con una jornada de antelación.

Dos bolas de ‘break’ salvó el italiano en el primer juego del primer set. Otras tres en el tercero del segundo envite. Y otras dos más a lo largo de la segunda manga. Siete en total. Zverev tuvo sus oportunidades para doblegar al ídolo en Turín, pero Sinner demostró estar a otro nivel. No siente la presión.

Te puede interesar: Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

Jannik ya es el verdugo más habitual de ‘Sascha’, pues las tres últimas derrotas fueron del alemán, ante un Sinner que ya le gana el cara a cara con un 6-4. El de San Cándido ganó los cinco últimos enfrentamientos.

Una lucha permanente por el primer lugar del ranking ATP

Sinner (#1) necesita ganar el torneo como invicto y esperar que Carlos Alcaraz (#2) no gane fase de grupos ante Musetti. Cortesía

Guatemala se juega la vida ante Panamá en un duelo clave rumbo al Mundial 2026 Leer más

Entre quejas por un saque directo que aparentemente tocó la red y no se señaló y el tintineo de uno de los fondos de publicidad, a Zverev se le fue el partido en poco más de hora y media. Su buen hacer en el primer set quedó totalmente opacado en el segundo envite, donde Sinner emergió con un recital para presentar su candidatura oficial a repetir la corona que se ganó la pasada edición.

Sinner pelea también por el número 1 a final de año. Para ello necesita ganar el título de campeón del torneo como invicto y esperar que el español Carlos Alcaraz no gane ni el último partido de la fase de grupos ante su compatriota Lorenzo Musetti y que, si accede a las semifinales, no llegue a la final.

Puede ser el remate

Dos partidos, dos victorias, cuatro sets a favor y cero en contra. Sin despeinarse ante Zverev. A semifinales con la esperanza de que Musetti le haga un favor ante Alcaraz para poder mantener sus opciones de optar al número 1. En esa ronda podría medirse precisamente al español, en un partido decisivo para el ránking, una final anticipada en caso de darse.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!